Bahnstadt-Wasserturm sucht neuen Besitzer

Wer möchte einen Wasserturm kaufen? Zwei Privatbesitzer wollen sich nach rund 30 Jahren von der außergewöhnlichen Immobilie trennen. © Rothe

Der Grundriss ist rund, das Gebäude hat fünf Etagen, aber keinen Aufzug - und die wenigen Fenster können wohl "putzig" genannt werden: Makler Bernd Böhl aus Mannheim hat ein sehr außergewöhnliches Objekt in seinem Portefeuille, den Wasserturm am südlichen Ausgang des Heidelberger Hauptbahnhofs. Wer ihn haben möchte, soll dafür nach Vorstellung der Eigentümer mindestens 880 000 Euro bezahlen.

"Ja, es stimmt. Der Wasserturm steht zum Verkauf", erklärt Böhl auf Nachfrage. Die beiden Privatpersonen, denen der Turm gehöre, wollten sich nach rund 30 Jahren von dem ungewöhnlichen Gebäude trennen - aus Altersgründen. Angeboten wird der Turm mit Spitzdach im Internetportal immoscout24.de als Gewerbe- und Renditeobjekt: In 15 Jahren könne mit einem Gewinn von 1,1 Millionen Euro gerechnet werden, heißt es vollmundig.

Vor Einzug Renovierung

Wasserturm Der Wasserturm am Czernyring 18 steht unter Denkmalschutz. Er wurde 1907 zur Wasserversorgung des nahen Güter- und Rangierbahnhofs gebaut. Die Umgebung hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark verändert: Heute liegt der Turm - gegenüber des südlichen Ausgangs des Hauptbahnhofs - an der Einfahrt zum neuen Stadtteil Bahnstadt und dem Kulturzentrum Halle 02. In den Jahren davor stand der Turm in der Nachbarschaft von stillgelegten (Güter-) Gleisen, Spezialmärkten und Rotlicht-Etablissements. Bemalt ist der Turm im Stil der Wiener Sezession. Er ist seit vielen Jahren stillgelegt und wurde zuletzt zum Teil als Büro genutzt. Außerdem konnte man ihn für Partys und Hochzeiten mieten.

Und zwar, weil angeblich 60 000 Euro pro Jahr an Mieteinnahmen fließen können. Die aktuellen Mieter im vierten und fünften Obergeschoss hätten sozusagen Bleiberecht und müssen vom neuen Eigentümer "übernommen" werden. Neben Keller und Erdgeschoss stünden aber das erste und zweite Obergeschoss für Nutzungen frei.

Dass das runde Objekt möglicherweise doch "Ecken und Kanten" hat, lässt sich wohl daraus schließen, dass der Turm bereits seit einem Vierteljahr zum Verkauf steht, sich bislang aber offenbar noch niemand das vermeintliche Schnäppchen griff. Seit ein paar Tagen klebt ein großes Transparent an der Immobilie: "Zu verkaufen". Die laut Anzeige "denkmalgeschützte Rarität" ist renovierungsbedürftig. Die Höhe des Aufwands dafür ist nicht beziffert.

500 Quadratmeter Gesamtfläche weist die extrem schlanke Gewerbeimmobilie aus, jedes der fünf Geschosse bietet 76 Quadratmeter Nutzfläche und dazu Keller und Dachraum. Geheizt werden die Etagen mit Gas. Wird ein passender Interessent gefunden, könnte für den denkmalgeschützten Turm ein weiteres Kapitel einer wechselvollen Geschichte aufgeschlagen werden. Im Moment steht er mitten in einer künftigen Baustelle: Bis 2020 soll nebenan die neue Straßenbahnlinie Eppelheim-Bahnstadt-Hauptbahnhof vorbeiführen. In Sichtweite ist eine Haltestelle geplant. Bevor der neue Stadtteil Bahnstadt entstand, fristete der Turm mehrere Jahrzehnte ein eher trauriges Schicksal am Eingang eines Gewerbegebiets, zu dem verwaiste Güterhallen, stillgelegte Gleise und ein Gartenmarkt gehörten.

Das alles ist längst Geschichte - genauso überholt wie die Rotlicht-Nachbarschaft auf der einen Seite und das abgeschirmte Versorgungszentrum für Angehörige der amerikanischen Streitkräfte auf der anderen Seite.

In roten Buchstaben zeugt noch die Aufschrift "Reiss und Nuzinger" um den Rand oben geschrieben von früheren Nutzern und florierenden Geschäften. Grüne Fensterumrandungen und weitere Fassadenverzierung entsprechen dem Kunststil der Wiener Sezession. Würde sich der Wasserturm nicht prima in städtischem Besitz machen? "Es hat möglicherweise mal Überlegungen gegeben, aber aktuell gibt es keine Bestrebungen der Stadt, den Wasserturm zu erwerben", erklärt Sprecher Christian Beister. Wer das markante Gebäude kauft - darauf habe die Stadt keinen Einfluss. Wohl aber darauf, was künftige Nutzungen und Veränderungen angeht: Der Turm steht mitten im Entwicklungsgebiet Bahnstadt.

Es ist längst nicht der einzige Wasserturm in der Region, der privat genutzt wird: Den Seckenheimer "Glatzkopp" hat die Unternehmerfamilie Lochbühler Ende der 70er-Jahre gekauft und ein Aufzugmuseum eingerichtet.

Viele Wassertürme in Privatbesitz

Der 20 Meter hohe Wasserturm in Weinheim wurde 1908 gebaut, um Dampflokomotiven mit Wasser zu versorgen. Seit über 20 Jahren gehört er der Unternehmensgruppe Freudenberg und wird unter anderem für Ausstellungen genutzt. Und der über 50 Meter hohe "Riesenspargel" im Klinker-Gewand, der in Eppelheim weithin sichtbar ist, beherbergt unter anderem ein Hasen-Museum und ein Trauzimmer.

Mit einem Außendurchmesser von rund neun Quadratmetern, der zur Spitze hin abnimmt, erfordert das Objekt am Heidelberger Czernyring sicher ganz spezielle, "runde" Nutzungskonzepte.

Makler Böhl kann sich ganz unterschiedliche Formen dafür vorstellen, zum Beispiel vom Büro bis zum Atelier. "Nur eines darf nicht einziehen: das Rotlichtmilieu", sagt er schmunzelnd.