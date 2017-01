Bald Führungen hinter Gittern?

Heidelberg. Das gewaltige Gebäude zwischen Schloss und Universitätsplatz liegt seit seiner Räumung 2015 im Dornröschenschlaf. Einmal wachgeküsst, sind mehrere Happy Ends denkbar: Studierende könnten sich gemütlich einrichten - wenn aus den ehemaligen Gefängniszellen Studentenbuden werden. Oder arbeiten doch künftig eher Wissenschaftler in den einst gut gesicherten Räumen? Hinter der Ausgestaltung der Zukunft des Faulen Pelz stehen noch viele Fragezeichen.

In den nächsten beiden Jahren wird sich wohl im ehemaligen Gerberviertel nicht viel ändern. Universität und Gebäudeverwaltung sind im Gespräch, aber nicht unter Druck, betont Bernd Müller, Leiter des Amtes Mannheim und Heidelberg bei der Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Erst einmal bleiben die Zellen leer

Ehemaliges Gefängnis Fauler Pelz Das Heidelberger Gefängnis wurde bis 2015 als Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Mannheim genutzt. Im Volksmund wird der 1847/48 errichtete Sandsteinbau Fauler Pelz genannt - wohl aufgrund seiner Adresse "Oberer Fauler Pelz 1" im ehemaligen Gerberviertel. Ursprünglich wurde das Gebäude Pfaffenburg genannt, weil reihenweise revolutionäre Geistliche hier einsaßen. Die Pläne lieferte der gebürtige Karlsruher Ludwig Lehndorff (1808-1853), Heidelberger Bezirksbaumeister. 1911 kam ein ähnlich aussehender Neubau im Osten dazu. Dort waren zunächst männliche Insassen untergebracht, während im Altbau weibliche Insassen betreut wurden. Insgesamt konnten rund 90 Zellen belegt werden. 2016 strömten Hunderte hinter die zum Teil 60 Zentimeter dicken Mauern: Beim "Tag des offenen Denkmals" im September wurde das Gefängnis erstmals besichtigt.

"Die Universität hat noch Zeit, ihren Raumbedarf zu formulieren", erklärt der Amtsleiter auf Nachfrage das Verfahren. Als Einrichtung des Landes Baden-Württemberg habe die Ruperto Carola den ersten Zugriff auf das Filetstück in bester Altstadtlage. Dabei sind es gar nicht mal so die vorhandenen, unter Denkmalschutz stehenden Sandsteingebäude aus den Jahren 1847/48 beziehungsweise 1911, die attraktiv sind. "Die müssten komplett entkernt und modernisiert werden", beschreibt Müller den Aufwand.

Das Sahnehäubchen ist vielmehr innerhalb der dicken Mauern "versteckt": ein rund 1000 Quadratmeter großes, unbebautes Grundstück, das nie von der JVA genutzt wurde. Ein Neubau an dieser Stelle könnte auch für das Studierendenwerk interessant sein - wenn die alten Zellen von der Uni selbst beansprucht werden zum Beispiel.

Müller gefällt auch immer noch das Beispiel Landaus, wo vor sieben Jahren im identischen Gefängnisbau ein studentisches Wohnheim eingerichtet wurde: "Dafür müsste man natürlich jeweils zwei oder drei Zellen zusammenlegen."

Das Studierendenwerk Heidelberg bekundet nach wie vor Interesse an einer Nachnutzung des Faulen Pelz, "auch der Teilnutzung", formuliert eine Sprecherin des Studierendenwerks im Auftrag von Geschäftsführerin Ulrike Leiblein. Ein konkretes Konzept gebe es noch nicht. Das Studierendenwerk werde sich, "sofern sich hierzu eine Vergabe abzeichnet", für weiteren studentischen Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten einsetzen.

"Wir sind noch ganz am Anfang", betont Müller. Um einen Zeitrahmen gebeten, spricht er vorsichtig von "einem halben bis dreiviertel Jahr", bevor die Universitätsverwaltung wohl ihren Raumbedarf formuliere. "Im Neuenheimer Feld und in der Altstadt gibt es dringendere Themen", lautet die klare Aussage. "Zentrale Lage mit historischem Flair und guter Infrastruktur": Der Standort böte für das Studierendenwerk viele Vorteile, ergänzt die Sprecherin. Der Bedarf für weiteren Wohnraum sei auf jeden Fall da: "Aktuell liegen uns zum Sommersemester 2017 rund 900 Bewerbungen für unsere Wohnheime in Heidelberg vor." Die Lage bleibe angespannt, nicht nur Studierende suchten nach Wohnraum, sondern auch Beschäftigte und Angestellte der Kliniken und Institute.

Blick hinter Gitterfenster

"Wir bekommen viele Anfragen" beschreibt Müller das Interesse der Öffentlichkeit an der Justiz-Trutzburg unterhalb des Schlosses. Das Städtische Theater hat sein Gastspiel im Faulen Pelz erst einmal beendet. Aber: "Wir sprechen gerade mit dem Servicecenter des Schlosses", verrät Müller, dass es ab Frühjahr Führungen hinter Gittern geben soll.

"Die Wohnungsnot macht erfinderisch", betont das Studierendenwerk, dass auch ungewöhnliche Gebäude zur Wohnraumschaffung in Betracht kommen: "Die Kreativität des Studierendenwerks Heidelberg war in der Vergangenheit schon einmal zielführend: Durch die Nachnutzung auf den Konversionsflächen ist es gelungen, 769 Wohnheimplätze zu realisieren."