Ballsaal wird Konzerthalle

Heidelberg. Aus der Decke hängen Dämmmaterial und Kabel heraus, im künftigen Foyer klafft ein Erdloch bis in den Keller hinunter - und wo sich später einmal Künstler auf ihren Auftritt vorbereiten, stehen garagengroße Kühlschränke, deren Entsorgung wegen des darin enthaltenen hochgiftigen Stoffs großen Aufwand erfordern: Kaum vorstellbar, dass hier schon in zwei Jahren ein modernes Veranstaltungshaus Musiker und Besucher empfängt. Mitglieder des Karlstorbahnhof-Fördervereins sind bei einer ersten Besichtigung des neuen Standorts in der Südstadt dennoch sehr angetan und zuversichtlich.

"Das ist ja riesig hier", raunt eine Besucherin ihrer Begleitung zu. Architekt Christopher Heinzerling vom Darmstadter Büro Bernhardt und Partner sowie Karlstorbahnhof-Geschäftsführerin Ingrid Wolschin führen durch lange Flure, von denen aus sich immer wieder neue Räume öffnen. Viel Fantasie ist nötig, sich heute hier den geplanten großen Konzertraum mit Platz für 480 Stühle oder 800 stehende Zuhörer vorzustellen. "Diese Mauern und die abgehängten Decken kommen alle raus", sagt Heinzerling und deutet auf Wände, die von den amerikanischen Streitkräften eingezogen worden waren, um Hamburger-Küche, Sanitärräume und Büros abzuteilen. Auch sämtliche Versorgungsleitungen kommen raus: Campbell Barracks hatte seine eigene Strom- und Wasserversorgung und wird nun ans städtische Netz angeschlossen.

Teil der "Großdeutschen Kaserne"

Kulturhaus Karlstorbahnhof Das Kulturhaus Karlstorbahnhof gibt es seit 1995 - bislang am Karlstorbahnhof in der Altstadt Heidelbergs. Es ist ein soziokulturelles Zentrum. Unter dem Dach des Kulturhauses agieren die Vereine Kulturcafé, Theaterverein, Eine-Welt-Zentrum und Medienforum. Über 100 000 Besucher kommen jährlich zu Konzerten, Kino, Vorträgen, Kursen und Diskussionsrunden. Die bisherigen Räume im ehemaligen Bahnhof sind sanierungsbedürftig. Kostenschätzungen gingen von über elf Millionen Euro aus. Im Juli 2015 fasste der Heidelberger Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, dass das Kulturhaus in die Südstadt zieht - in die ehemalige Reithalle auf der Konversionsfläche Campbell Village. Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind dafür zehn Millionen Euro eingestellt. Hinter dem Zeitplan steht noch ein Fragezeichen. Die Leitung des Karlstorbahnhofs geht vorsichtig noch von einem Umzug im Sommer 2018 und einer Wiedereröffnung im darauffolgenden Herbst aus. Der Förderverein wurde im September 1999 gegründet. Eine Mitgliedschaft kostet 50 pro Person, 30 Euro für Schüler/Studenten/Erwerbslose/Rentner, 100 Euro für juristische Personen. [mehr...]

"Das Convention- oder auch Hübner-Center wurde für viele Dinge genutzt, als Sozialzentrum genauso wie als Radiostation", ergänzt der Architekt. Vor der Umnutzung durch die Amerikaner trabten durch die Halle mit einer Grundfläche von insgesamt 3570 Quadratmetern Pferde: Nach dem Ersten Weltkrieg errichtet, war die "Kutschenhalle" Teil der "Großdeutschen Kaserne". "Das kann man an den beiden Gebäudeflügeln, die künftig als Kreativwirtschaftszentrum genutzt werden, noch sehen: Im Dach sind Luken, durch die das Heu für die Tiere gehievt wurde", erzählt Heinzerling. "Es gibt in der Außenmauer auch noch verrostete Metallringe, an denen die Pferde angebunden wurden", fügt Wolschin hinzu.

Es soll ein Haus für die Zukunft werden - auf jeden Fall "für die nächsten 20 bis 30 Jahre", hofft Wolschin. Auf kostendrückende Kompromisse möchte sie sich nicht einlassen: "Das kennen wir vom alten Standort zur Genüge." Das ständige Nachbessern mache solche Kompromisse zudem am Ende immer teurer, so ihre Erfahrung. Neben der Konzerthalle mit versenkbarer Bühne - der Saal wird doppelt so groß wie die jetzige - ist ein Raum für das Karlstorkino mit 121 Plätzen vorgesehen. Das Tikk bekäme für seine Theateraufführungen einen Raum mit 116 Plätzen. Alle drei Bereiche könnten getrennt voneinander bespielt werden, weil jeweils eigene Foyers und Toiletten davor eingeplant sind. Angedacht sei, dass der Karlstorbahnhof in Erbpacht-Baurecht übernommen wird. Verträge gebe es aber noch nicht, erzählt Wolschin, die nun hofft, dass der Umbau zügig begonnen wird: "Wir sind jetzt in Gesprächen mit den Künstlern für 2018 - da müssen wir wissen, über welches Haus wir reden", erklärt sie.

"Außerordentlich froh"

Die Mitglieder des Fördervereins sind überwiegend angetan: "Toll, dass ein alter Bau so gestaltet werden kann, dass er alle Bedürfnisse eines Kulturhauses erfüllt", freut sich Fördervereins-Mitglied Verena Dettinger auf den neuen Standort. Auch Volker Reimann-Dubbers ist "außerordentlich froh" über die Möglichkeiten und wünscht Geschäftsführerin Ingrid Wolschin, "dass es gut vorangeht, damit im Spätsommer 2018 alles fertig ist".