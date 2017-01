Bei Wind arbeitsunfähig

Heidelberg. Der Schauspieler Kojak machte mit seiner "Platte" Mode, die Kollegen Bruce Willis und Jürgen Vogel gehen ebenfalls "oben ohne" durchs Leben. Doch immer mehr Männer lassen mit moderner OP-Technik nachhelfen - die wollen das aber meist eher nicht öffentlich machen. Nicht immer gelingen die Eingriffe. Mit den Folgen einer schiefgelaufenen Haartransplantation haben sich jetzt Richter des Heidelberger Landgerichts beschäftigen müssen. In einem anderen Fall ging es um unerwünschten Haarwuchs: Der schmerzhafte und missratene Einsatz einer Gesichtshaarentfernungscreme führte zu einem "saftigen" Schmerzensgeld.

Mit Klagen aus dem Bereich der Arzthaftung müssen sich die Zivilrichter immer häufiger beschäftigen, bestätigt Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede. Nach Bank- und Kapitalanlagesachen (183 Fälle) sowie Bausachen (179 Fälle) stehen die 68 Vorgänge auf Platz drei. Mögliche Gründe für diese Zunahme sieht Brede mehrere: Da immer mehr Menschen kosmetische Eingriffe vornehmen, gebe es auch immer häufiger Streitigkeiten darüber, ob ausreichend über die möglichen Risiken aufgeklärt wurde. Auch Auseinandersetzungen von Patienten mit Krankenkassen nähmen zu: "Die Fortschritte in der Medizin ermöglichen heute Korrekturen von Beschwerden, die früher gar nicht als Krankheit wahrgenommen wurden", nennt Brede als Beispiel die Möglichkeit, Kurzsichtigkeit durch Lasern zu korrigieren. Ein fehlender Zahn sei früher eher normal empfunden worden als heute, wo die Implantologie Lücken schließen kann.

Apropos Lücken. Mit der Klage eines Patienten sahen sich jetzt eine Heidelberger Klinik und zwei Ärzte konfrontiert. Der Mann befürchtete weiteren Haarausfall und ließ sich mittels der sogenannten Mini-/Micro-Graft-Methode zusätzliches Haar auf den Kopf setzen. Mit dem Ergebnis war er indes nicht zufrieden: Die erreichte Dichte sei unnatürlich, kritisierte er. Die Löcher für die Implantate seien viel zu groß und die Abstände zwischen den eingesetzen Haarinseln zu ausgedehnt. Der Patient fühlte sich entstellt und gab an, als Journalist und Moderator seinen Beruf vor der Kamera vor allem "an windigen Orten" nicht mehr ausüben zu können.

Landgericht Heidelberg Das Landgericht Heidelberg ist zuständig für die Amtsgerichtsbezirke Heidelberg, Sinsheim, Wiesloch sowie die Notariatsbezirke Heidelberg, Sinsheim, Wiesloch, Eberbach, Neckarbischofsheim. Das Einzugsgebiet des Landgerichts Heidelberg umfasst 39 Städte und Gemeinden mit zusammen rund 470 000 Einwohnern. 1211 Rechtsanwälte sind zugelassen. 74 Mitarbeiter (62,7 Vollzeitstellen) gibt es, davon 26 Richter (24 Stellen). Im Zivilbereich sind im vergangenen Jahr 1661 Klagen (2015: 1802) bearbeitet worden, 178 Berufungen (2015: 184) und 358 Beschwerden (2015: 365). Ein Zivilverfahren dauerte durchschnittlich 9,4 Monate (2015: 8,9) 59 erstinstanzliche Strafverfahren und 181 Berufungsverfahren wurden abgeschlossen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer in der ersten Instanz der Strafverfahren beträgt drei Monate (2015: 3,1 Monate) - bundesweit lag der Wert 2015 bei 7,3 Monaten. miro

Die Zivilkammer sah das auch so und verurteilte die Klinik nach einem Gutachten dazu, 4000 Euro Behandlungshonorar zurückzuzahlen. Außerdem habe der Medienmann mit dem schütteren Haar Anspruch auf 7000 Euro Schmerzensgeld (Az.: 3 O 54/13). Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Patient erst am OP-Tag über Risiken des Eingriffs informiert worden sei - auch darüber dass möglicherweise weitere kostspielige Nachbehandlungen nötig würden. Ob sich der Moderator für das Schmerzensgeld einen Hut gekauft hat, vermochten die Richter natürlich nicht zu sagen.

Schmerzhafte Enthaarung

Zahlen muss auch der Heidelberger Hersteller einer Gesichtshaarentferungscreme: Eine Frau aus dem Fränkischen hatte nach einem Test am Vortag größere Mengen der Creme wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben auf Wangen, Kinn und Oberlippe aufgetragen. Noch in der Nacht entwickelte sich an den Stellen ein heftiger Ausschlag, der blutig wurde, ohne dass sie gekratzt hätte. Die Firma muss der Frau nun eine 2000 Euro teure Laserbehandlung bezahlen, mit der die Hautschäden beseitigt wurden. 2000 Euro Schmerzensgeld stehen ihr ebenfalls zu. Begründet wird das mit dem Produkthaftungsgesetz (Az.: 3 O 5/16).