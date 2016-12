Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hebt ihre Bestattungsgebühren um 1,2 bis 5,6 Prozentpunkte an. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Gebührensatzung auf den Weg gebracht. Insgesamt soll ein Kostendeckungsgrad von 90 Prozent sichergestellt werden, teilt ein Sprecher mit. Im Doppelhaushalt stehen kalkulierte Ausgaben in Höhe von 7,8 Millionen Euro erwarteten Einnahmen in Höhe von 7,1 Millionen Euro gegenüber. Eine Erdbestattung im Reihen- oder Wahlgrab kostet beispielsweise künftig 965 Euro - bislang waren es 908 Euro. Eine Urnenbeisetzung kostet künftig 193 statt 168 Euro - die Feuerbestattung 238 statt 94 Euro. Ein Einzel-Wahlgrab wird mit 2385 Euro berechnet - bislang 25 Euro weniger. miro