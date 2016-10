Betonkübel verschwinden

Die Sperre war zwar keine hundert Meter lang, beschwerte aber den Bewohnern der Südstadt seit dem Jahr 2001 längere Umwege. Dieses ist nun Geschichte: Voraussichtlich zum Wochenende wird die Saarstraße zwischen der Kirschgartenstraße und der Römerstraße wieder für den öffentlichen Verkehr geöffnet. Damit können Auto- und Radfahrer genauso wie Fußgänger wieder eine Abkürzung zwischen dem Osten und Westen des Stadtteils nutzen. Dies sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner jetzt bei einem Pressegespräch. Voraussichtlich ab Samstag soll der Verkehr wieder frei rollen können. Gehweg und Fahrbahn sind saniert, meldet die Verwaltung. Die Beschilderung wird in diesen Tagen montiert.

Erleichterung für Bürger

Damit könnten das ehemalige US-Areal der Mark-Twain-Village (MTV) und der Campbell Barracks weiter mit dem Stadtteil zusammenwachsen, freut sich Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß, der für die Konversion verantwortlich ist. "Die Öffnung der Saarstraße ist eine Erleichterung für alle Anlieger in der Südstadt, die bisher Umwege nehmen mussten", freut sich Heiß mit allen Bewohnern des Quartiers.

Stadtteilverein erleichtert Der Stadtteilverein Heidelberg Südstadt zeigt sich "hoch erfreut" über die Freigabe der Saarstraße und die Beseitigung der Betonkübel. "Das ist eine Befreiung", sagte Vereinsvorsitzende Ursula Röper auf Anfrage unserer Zeitung. Die baulichen Veränderungen seien ein weiterer Schritt auf dem Weg "zu einer normalen Südstadt, die wir seit dem Jahr 2001 nicht mehr hatten ", so die Vorsitzende. In der Kirschgartenstraße, der am meisten bewohnten Straße des Quartiers, sehe man nur noch strahlende Gesichter. Dass der Abbau der Betonkübel nun mit Verkehrsbehinderungen einhergeht, sieht der Stadtteilverein in dem Zusammenhang sehr gelassen. bjz

Die Sperrung des kleinen Straßenstücks war nach den Terroranschlägen auf die USA am 11. September 2001 errichtet worden. Damals riegelten die amerikanischen Streitkräfte auch in Heidelberg ihre Kasernen und Wohngebiete aus Angst vor Anschlägen gründlich ab. Die Saarstraße war nur noch bis zur Kirschgartenstraße hin befahrbar. Den Rest machte die US-Army dicht.

Auch die Wohnsiedlungen waren eingezäunt worden. Diese Zäune werden nun ebenfalls wieder abgebaut und im Auftrag der Entwicklungsgesellschaft MTV Bauen und Wohnen über einen eigenen Shop, den "Campbell und Twain Store" verkauft. Nicht mehr zu verkaufen sind die Beton-Blumenkübel, die in der Römerstraße auf dem Fußgängerweg entlang des Zauns stehen. Die rund 150 Kübel sind fest im Boden verankert und hätten im Angriffsfall als eine Art Panzersperre dienen sollen. Kein Wunder also, dass der Abriss dieser Blumenkübel mit einigem Aufwand verbunden ist. Insgesamt nimmt die Stadt Heidelberg für diesen Abriss eine halbe Million Euro in die Hand.

"Die Kübel sind rund 800 Kilogramm schwer und mit massiven Stahlrohren im Boden verankert", weiß Bürgermeister Heiß. Und deswegen können sie auch nicht beseitigt werden, ohne dass die Bauarbeiter Schäden an Straße und Bürgersteig hinterlassen. Deshalb lässt die Stadt Straße und Gehweg von Grund auf sanieren. Bis zum Jahresende sollen alle Kübel verschwunden und die Straße sowie Gehweg wieder repariert sein. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Strom- und allerlei andere Leitungen mit verbaut.

Zwangsläufig müssen Verkehrsteilnehmer in der Römerstraße deshalb jedoch mit Behinderungen rechnen. Zwar werden die beiden Fahrbahnen in den ersten Wochen benutzbar bleiben, wenn auch mit jeweils geringerer Fahrbahnbreite. Doch voraussichtlich ab Ende November wird in der Römerstraße zwischen Saarstraße und Sickingenstraße nur eine Spur in Richtung Süden befahrbar sein.

Umleitung über Rheinstraße

Von Süden kommend ist das Linksabbiegen in die Rheinstraße nicht möglich. Der Verkehr wird über die Feuerbachstraße und Kirschgartenstraße umgeleitet.

Gesperrt bleibt auch vorerst die Linksabbiegerspur in die Saarstraße: Hier wird der Verkehr über die Rheinstraße umgeleitet. Aus Richtung Süden ist das Rechtsabbiegen in die Saarstraße möglich, wie die Stadtverwaltung informiert. Die Arbeiten sollen bis Weihnachten beendet sein.