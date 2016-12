Beute im Internet angeboten

Heidelberg. Nicht besonders clever haben sich zwei mutmaßliche Baustellen-Diebe in Heidelberg angestellt. Nach Polizeiangaben haben die beiden ihre Beute - mehrere Kabeltrommeln - ins Internet gestellt, um sie zu verkaufen, was die Ermittler direkt auf ihre Spur führte. Nun sitzen die 24 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge arbeiteten die beiden Männer auf einer Baustelle im Neuenheimer Feld, von der sie diverse Materialien mitgehen ließen. Anschließend wollten sie ihre Beute möglichst gewinnbringend verkaufen und boten sie über verschiedene Plattformen zum Verkauf an. "Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen haben wir bei einem der beiden einiges an Diebesgut sichergestellt", berichtet ein Polizeisprecher. Die Bauarbeiter seien dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ. Ob noch mehr Diebstähle auf das Konto des Duos gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. sin