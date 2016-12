Bewegte Bilder bewegter Zeiten

Heidelberg. "Sehr gut", findet Siegfried Michel - und lässt den Film gedanklich noch einmal kurz Revue passieren. "Ausgezeichnet", fügt er dann hinzu. "Ich bin 80 Jahre alt - und nun diese Bilder aus vergangenen Tagen so zusammengestellt zu sehen, ist einfach eine tolle Sache." Durchweg Lob gab es nach der Premiere von "Heidelberg. Der Film. Die Geschichte" am Mittwochabend in der Heidelberger Stadthalle. Rund 1000 Gäste verfolgten die Premiere des 45-minütigen Films auf Einladung der Heidelberg Marketing GmbH mit.

Die historische Dokumentation "Heidelberg. Der Film. Die Geschichte" ist vom Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart zusammen mit der Heidelberger Marketing GmbH initiiert worden und vom Land Baden-Württemberg gefördert worden. Unterstützung kam außerdem vom SWR, dessen gut sortiertes Archiv einige historische Filmsequenzen beisteuerte.

Der Film kann als DVD in HD-Qualität bei der Tourist Information gekauft werden. Er soll aber im neuen Jahr auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Der Termin stehe noch nicht fest, aber es werde ein Sendeplatz gegen 19 Uhr sein, erklärt Autorin Anita Binder. Im März hatten die Arbeiten an dem Film begonnen. Ein halbes bis ein dreiviertel Jahr nahm die Bearbeitung der sehr unterschiedlichen Qualitäten in Anspruch. Nitrozellulosefilme - in der Bundesrepublik ab 1957 wegen der schnellen Entzündbarkeit verboten - gehörten genauso dazu wie das Schmalspur-Filmformat Super 8.

Heidelberg-Film Der Film. Die Geschichte", der vom Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart zusammen mit der Heidelberger Marketing GmbH initiiert wurde. Beim "Entdeckerfreudentag" am 27. Juni hatten viele Heidelberger ihre auf Dachböden und in Schränken gefundenen Schätze präsentiert: Filmdokumente mit zeitgeschichtlichem Hintergrund oder auch Aufnahmen ganz persönlicher Momente. Die zwischen 1911 und den 1970er-Jahren entstandenen Fundstücke wurden gesichtet und aufbereitet. 130 bislang verborgene Filmschätze wurden durch Material aus dem Archiv des SWR. Schwarzweiß-Aufnahmen und Farbe wechseln sich ab. Die DVD kann ist in sechs Sprachversionen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch) für 19,95 Euro in den Tourist Informationen am Bahnhof und Neckarmünzplatz erhältlich. Außerdem kann man den Film über das Haus des Dokumentarfilms bestellen (zuzüglich Versandkosten). www.hdf.dokumentarfilm.info (ISBN 978-3-943510-07-2)

"Heidelberg. Der Film. Die Geschichte" ist bereits der 23. Teil einer Reihe, die das Haus des Dokumentarfilms, ein Verein, zu dem unter anderem der SWR gehört, herausgibt. Vom Mythos des alten Heidelbergs bis zur Wissenschaftsstadt von heute wird der Bogen gespannt. In Heidelberg wurden einst Perlonstrümpfe und Westernfilme hergestellt. Cary Grant drehte hier 1948 einen Spielfilm ("Ich war eine männliche Kriegsbraut"). Und bis die Thermalquelle versiegte, machte man sich sogar Hoffnung, eine Kurstadt zu werden.

Auch die Nazizeit wird nicht ausgespart, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Ansprache anmerkt. Er erinnert an die Zeit, als am Adenauerplatz noch eine Schranke den Verkehr stoppte. "Heute unvorstellbar, dass sie am Tag sieben Stunden geschlossen hatte", fügt der Stadtchef hinzu. Erst die Verlegung des Bahnhofs an seinen heutigen Standort ließ den Verkehr dauerhaft fließen. Der Abriss des Gebäudes ist ebenfalls im Film dokumentiert.

"Es gibt nichts Schöneres als alte Filme", schwärmt auch Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, über die historische Bilderflut - wobei es ihm die alten Automodelle besonders angetan haben, wie er ausplaudert.

Sympathisch Stimmung erzeugt

"Mir hat der Film sehr gut gefallen", sagt auch eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Er bringt auf sehr sympathische Art sehr gut die Stimmung der jeweiligen Zeit rüber", begründet sie ihren Eindruck. "Klasse, einfach klasse", fällt auch Hubert Harmann, der nicht nur als "guter Geist" im Heidelberger Verpackungsmuseum sein Faible für Nostalgie pflegt, ein begeistertes Urteil. "Ich liebe diese Stadt", betont er, "und den Rock'n'Roll". Mit einem Blick auf die Stadthallen-Bühne beginnt er zu erzählen, wie er einst Chris Barber hier erlebte. "Wir standen da vorne um ihn herum". Und dann die Zeit, "als wir Vespa gefahren" sind, "und man schnell in den Straßenbahnschienen hängenbleiben" konnte.

"Ach ja", seufzt Harmann noch - und läuft langsam mit den Anderen Richtung Ausgang.