Die Stadt Heidelberg will in den kommenden beiden Jahren 147,6 Millionen Euro investieren. "Dadurch schaffen wir bleibende Werte und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner gestern im Gemeinderat. In der Sitzung wurde der Entwurf des Finanzplanes für die Jahre 2017 und 2018 vorgestellt.

Den Angaben zufolge liegt ein Schwerpunkt mit rund 21 Millionen Euro auf der Sanierung von Schulen. Auf dem Programm stehen beispielsweise Arbeiten für den Ganztagsbetrieb am Bunsengymnasium, Sanierungen am Hölderlingymnasium, an der Carl-Bosch-Schule und der Willy-Hellpach-Schule. Geld soll zudem in die Erweiterung der Marie-Baum-Schule fließen. Dem Entwurf zufolge sind rund 28 Millionen Euro für den Nahverkehr und die Erneuerung von Straßen vorgesehen. Finanziert werden die Vorhaben mit 63 Millionen Euro von der Stadt, mit Zuschüssen besonders vom Land und mit geschätzten 27,7 Millionen Euro Einnahmen aus Verkäufen etwa von Grundstücken.

Für die kommenden Jahre wird mit einer Kreditaufnahme von 69,5 Millionen Euro geplant, das wären knapp 15 Prozent weniger als in den beiden Jahren zuvor. Die Neu-Verschuldung sinke um 12,7 Millionen Euro auf 56,9 Millionen Euro. Der Schuldenstand von Heidelberg beträgt damit Ende 2018 etwa 228,7 Millionen Euro. Der Etat soll am 16. November, 19 Uhr, im Rathaus den Bürgern vorgestellt werden. Noch bis zum 23. November können Anregungen gegeben werden. mpt