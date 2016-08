Blick hinter Gefängnismauern

Die Heiliggeistkirche, der ehemalige Wasserturm, die Klosterruine St. Michael - bei historischen Stätten kann Heidelberg aus dem Vollen schöpfen. Und das tut die Stadt auch: am Tag des offenen Denkmals, 11. September.

15 Baudenkmäler, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, öffnen ihre Pforten. Erstmals dabei ist das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz. "Seit das Gebäude nicht mehr als Frauengefängnis genutzt wird, steht es leer, und viele Menschen interessieren sich dafür", sagt Bernd Müller, Leiter des Amtes Vermögen und Bau Mannheim/Heidelberg.

Beklemmende Atmosphäre

Von 11 bis 14 Uhr gewähren seine Mitarbeiter Einblick in die Gefängniswelt. "Der Blick hinter die hohen Mauern ist ungewohnt", sagt Müller. Es sei schon beklemmend, in einem so alten Gefängnis zu stehen. "Das Hauptgebäude von Ludwig Lendorff stammt aus dem Jahr 1848, die Erweiterung ist von 1911. Da gab es noch ganz andere bauliche Richtlinien."

Von diesen können sich die Besucher selbst überzeugen, wenn sie in einer 15-minütigen Führung durch den Zellentrakt mit den niedrigen Decken und den gerade einmal 1,75 Meter hohen Türen geführt werden. "Man bekommt die Enge hautnah zu spüren", so Müller. Eine Zelle, die etwa neun Quadratmeter misst, können die Besucher im Original besichtigen. Der Rest steht leer.

Außerdem erfahren die Besucher einiges zu den geschichtlichen Hintergründen. "Im Mittelpunkt steht jedoch der Eindruck, den das Gebäude auf die Geschichtsinteressierten macht", erklärt Müller. Das Schloss und die umliegenden Villen über die hohen Mauern des Innenhofes hinweg zu sehen, sei schon bemerkenswert. Die Zukunft des Gebäudes nach dem Tag des offenen Denkmals ist noch unklar: "Entweder es besteht Bedarf an der Nutzung des Gebäudes, oder es wird verkauft", so der Amtsleiter. Die Uni Heidelberg habe bereits Interesse angemeldet.

Die Führung durchs Gefängnis dürfte an diesem Tag allerdings nicht die einzige interessante sein. In der Altstadt bieten Yvonne Stoldt und Annina Seele eine Führung durch die Restaurierungswerkstatt des Palais Morass an. Am alten Synagogenplatz startet um 11 Uhr der Rundgang "Verschwundene Orte des Glaubens". Ildiko und Hans-Martin Mumm stellen dabei alte Gebetsstätten, die heute ungenutzt oder abgerissen sind, vor. Eine weitere Führung widmet sich der historischen Wasserversorgung der Stadt. Nach Schlierbach lockt die Wolfsbrunnen-Anlage. In Handschuhsheim kann neben anderen Sehenswürdigkeiten die Klosterruine St. Michael auf dem Heiligenberg besichtigt werden. "Einige Einheimische waren schon in der Südsee, aber noch nie auf dem Heiligenberg", wundert sich Ludwig Hasslinger von der Handschuhsheimer Geschichtswerkstatt, die am Tag des offenen Denkmals mehrere geführte Touren anbietet.

Positive Erfahrungen

Viele Jahre hat er selbst am Tag des offenen Denkmals mitgewirkt und eine Menge guter Erfahrungen gemacht. "Selbst die Kinder interessieren sich für die Geschichten aus vergangenen Zeiten", betont er. "Altes Wissen kann sehr nützlich sein." Und auch Erwachsene seien begeistert, wenn er eine seiner zahlreichen Anekdoten erzähle. Mit über 80 Jahren gönnt er sich diesmal eine Auszeit und überlässt die Arbeit den Jüngeren. Dennoch ist er von der Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung überzeugt: "Ein Baum ohne Wurzeln kann nicht wachsen. Und wir haben alle unsere Wurzeln in der Vergangenheit. Das sollten wir respektieren und den Tag des offenen Denkmals unbedingt weiterführen."