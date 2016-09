Bürgerforum in Südstadt am 5. Oktober

Die Umwandlung der ehemaligen Militärflächen in der Stadt schreitet mit großen Schritten voran. Im Fokus des nächsten Bürgerforums zur Konversionsfläche Südstadt am 5. Oktober steht der Bereich rund um die künftige Julius-Springer-Schule und der nordwestliche Teil der Fläche Mark Twain Village (MTV) und Campbell Barracks. Beginn des Forums ist um 18.15 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzischule, Rohrbacher Straße 96.

Viele Vereine beteiligt

Die Turnhalle öffnet bereits 45 Minuten vorher. Dann können sich interessierte Bürger an verschiedenen Ständen über den Planungsstand informieren. Der Trägerverein des neuen Bürgerzentrums in der Chapel an der Römerstraße wird ebenso vor Ort sein wie der Stadtteilverein und Vertreter der Gesellschaft MTV Bauen und Wohnen, die einen Großteil der Fläche entwickelt.

Nach einem kurzen Überblick können die Bürger während des Forums an zwei Dialogtischen mit den Planern ins Gespräch kommen. Die beiden Leitthemen sind der Bebauungsplan für die Fläche MTV Nord und Lärmschutz- und Spiellandschaft, Sportflächen sowie der Schulhof. Die Fachleute haben geprüft, inwieweit mehr Wohnraum geschaffen werden kann, ohne die Bebauungsdichte zu verändern. Für die Spiellandschaft liegen erste Entwürfe einer Gestaltung vor. bjz