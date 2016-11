Ein veraltetes Chemiegebäude musste weichen, an seiner Stelle ragt jetzt ein viergeschossiger Ersatzbau in den Himmel, der rund 18 Millionen Euro kostete: Am Freitagnachmittag ist das fertiggestellte Gebäude (Im Neuenheimer Feld 275) offiziell übergeben worden. Eingezogen ist das "Zentrum zur Untersuchung der molekularen Elementarprozesse in katalytischen Reaktionen" (ELKA). Die Katalyse ist eine Schlüsseltechnologie der chemischen Industrie. Katalysatoren ermöglichen eine effizientere Herstellung von Produkten wie zum Beispiel Medikamenten. Das neue Zentrum ist Teil der Gesamtsanierung der chemischen Institute: Vier Neubauten und Sanierungen sind bereits realisiert worden, unter anderem das Hörsaalgebäude INF 252, in dem Staatssekretärin Gisela Splett nun den Schlüssel übergab. (miro)