Dankeschön an viele Helfer

Heidelberg. Ein Jazztrio, einen Städteplaner und eine Kinderbuchillustratorin hat Karla Jauregie in diesem Herbst bereits in Heidelberg begrüßt. Sie alle kamen aus Montpellier, der südfranzösischen Partnerstadt Heidelbergs, und wollten mit ihrer Kunst und ihrem Wissen einen Teil zur Feier der seit 55 Jahren bestehenden Verbindung beitragen. Im Fall von Makou Seck war das anders. Der senegalesische Musiker, der mit seinen zwei Cousins Sega und Pape Seck jetzt im Marstallcafé des Studentenwerks ein Konzert gab, war quasi ein lebendes Geschenk für das Publikum.

Das bestand in erster Linie aus ehrenamtlichen Helfern der Heidelberger Flüchtlingshilfe und einer Gruppe junger, zu ausgelassenem Tanzen aufgelegter Männer, die aus dem westafrikanischen Gambia nach Deutschland geflüchtet waren. Als Leiterin des Montpellier-Hauses, einer seit 30 Jahren existierenden städtisch geförderten Einrichtung mit dem Auftrag zum kulturellen Austausch, wollte Karla Jauregie ihren persönlichen Dank für die Arbeit der Heidelberger Flüchtlingshilfe ausdrücken. "Das Engagement in der Stadt und im Rhein-Neckar-Kreis hat mich sehr beeindruckt, wenn ich davon gelesen oder gehört habe", erklärte sie. Musiker aus Syrien oder dem Irak waren in Montpellier nicht zu bekommen, dafür aber Makou und Sega Seck. Pape lebt derzeit in Bonn. Ihr Heimatland Senegal umschließt an der westlichen Atlantikküste das kleine Gambia von drei Seiten.

Etwa 60 Gambier leben im Stadtteil Kirchheim in den Patton Barracks. In ihrem Land regiert seit 22 Jahren der durch einen Staatsstreich ins Amt gekommene Präsident Yahya Jammeh, der seine Wahlniederlage am 1. Dezember vor gut einer Woche für ungültig erklärte. In gambischen Gefängnissen werden politische Gefangene und Journalisten gefoltert, außerdem ist der vom Erdnussexport und Tourismus lebende Staat einer der ärmsten der Welt. Etwa 200 Eintrittskarten verteilte Karla Jauregie an die Caritas, die Diakonie und weitere Gruppen. Ausdrücklich waren auch die Schutzsuchenden eingeladen zu dem Konzert.

Partnerschaft mit Montpellier Die Partnerschaft Heidelbergs mit Montpellier in Südfrankreich war eine der ersten, die nach dem Krieg gegründet wurde. Das war vor 55 Jahren. Fünf Jahre war die Städtefreundschaft Heidelberg-Montpellier alt, als am 27. September 1966 das Heidelberg-Haus eröffnet wurde. Die südfranzösische Stadt hatte damals zwei Drittel der Einwohnerzahl Heidelbergs - heute ist sie drei Mal so groß wie die deutsche Partnerkommune (fast 500 000 Einwohner). Eine Heidelberger Delegation feierte im Oktober am Mittelmeer das 50-jährige Bestehen des Heidelberg-Hauses mit. Das Montpellier-Haus in der Heidelberger Kettengasse ist vor 30 Jahren gegründet worden. miro

Mia Lindemann wusste diese Geste zu schätzen. "Wir haben uns sehr gefreut, da wir sonst kaum eine Entschädigung erhalten", sagte die Vorsitzende des Asylarbeitskreises. Sie und etwa 30 Helfer haben mit den Flüchtlingen einen Gemüsegarten angelegt und bei einer Weihnachtsfeier Plätzchen gebacken. "Die psychologische und gesundheitliche Versorgung durch die Behörden könnte besser sein", ergänzte sie. Ablenkung brachte die Musik von Makou, Sega und Pape Seck, die sie selbst als "Afrofusion" beschrieben. Ihre Gruppe "Dolima", die der Bassist Stéphane Dame und Julien Asencio mit Keyboard und E-Piano komplettierten, gründeten sie 2008. Sänger Makou trug seine Texte meist in Wolof vor, der Hauptverkehrssprache Senegals. Im Einstieg war es Pape, der mit drei Handtrommeln den schnellen, von langen Pausen unterbrochenen Takt vorgab.

"Nach vorne gehen"

Bass, Schlagzeug und Keyboard verbanden sich belebend, wozu die harten Trommeln einen Kontrast bildeten. Makou sorgte mit seiner hellen und kräftigen Stimme für Dramatik. "Er singt sehr gut", fand Ousman, der mit drei Freunden zu den immer wilderen Trommelschlägen von Pape mit den Händen wirbelte, den Füßen trippelte und den Knien wippte, dass ihm der Schweiß auf der Stirn stand. "Auch wenn du fremd bist, musst du nach vorne gucken", leitete Pape ein weiteres Lied ein. Wie es mit Ousman, der seit August in Deutschland lebt, und den übrigen Flüchtlingen weitergeht, mag noch ungewiss sein. Zumindest an diesem Abend stand aber das Vergnügen im Vordergrund, womit das Geschenk von Karla Jauregie seinen Zweck erfüllt haben dürfte.