„Das Projekt wieder mit Leben füllen“

Mit einigen Schritten Anlauf rennen Nico Winkler und Ferdinand Kirsten auf die parallel zueinander ausgerichteten Sprungkästen zu. Zeitgleich heben sie ab, fliegen für einen Moment ausgestreckt durch die Luft und stoßen sich dann kräftig mit den Armen auf den Kästen ab. Nebeneinander landen sie hinter den Sportgeräten auf den Füßen. Ein kurzer Blickkontakt, ein Grinsen. "Das hat super geklappt", sprudelt es fast einstimmig aus ihnen heraus.

Die beiden Jungen im Alter von 16 und 18 Jahren haben die Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule in der Plöck bei ihren Parkour-Übungen beinahe für sich alleine. Dabei hätte es hier gestern zum Auftakt des Projekts "Downtownsports" (auf Deutsch etwa: Innenstadt-Sport) von Kindern und Jugendlichen nur so wimmeln sollen. Gekommen sind lediglich zehn.

Kooperation von vier Partnern

Sportprojekt „Downtownsports“ "Downstownsports" ist ein offener Sporttreff für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren. Initiiert wird er vom Jugendtreff CityCult Heidelberg, dem Sportkreis, der Polizei und der Theodor-Heuss-Realschule. Angeboten werden Ballsportarten wie Basketball, Fußball, Handball, Volleyball sowie Trendsportarten wie Frisbee, Parkour, Hip-Hop-Tanzen. Immer freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr (nicht in Ferien) in der Theodor-Heuss-Schule (Plöck 105 Heidelberg).

Dementsprechend zerknirscht steht Markus Tiemeyer am Grill vor der Halle und brutzelt Würstchen. Der Leiter des Jugendtreffs CityCult ist einer der Hauptinitiatoren des Sportprojekts, das gemeinsam mit dem Sportkreis, der Polizei und der Theodor-Heuss-Schule organisiert wird. "Diese Veranstaltung war über lange Jahre ein Erfolgsmodell", sagt Tiemeyer.

Vor rund 15 Jahren wurde die Aktion von Jugendsachbearbeitern der Polizei ins Leben gerufen. "Damals noch mit dem Ziel, die Kinder von der Straße zu holen", so Tiemeyer. Da kickten dann schon mal kriminelle Jugendliche gegen Polizisten, die sie tags zuvor möglicherweise noch hochgenommen hatten. "Aus dem Kommissar Jochim wurde dort der Hermann. Und der wurde dann auch zünftig abgegrätscht", erzählt der Jugendtreff-Leiter schmunzelnd. Und auch Hermann Jochim erinnert sich noch gerne daran. "Da haben wir einen völlig anderen Zugang zu den Kids gefunden, viel persönlicher", sagt er. "Viele von damals grüßen mich noch heute."

Mittlerweile sei der Präventionsgedanke bei dem Projekt in den Hintergrund gerückt. "Es geht einfach darum, einen offenen Sporttreff anzubieten, damit sich die Kinder bewegen", erklärt Tiemeyer.

Geprägt wurde "Downtownsports" lange Jahre durch den Sportpädagogen Simon Reibert. "Der war eine richtige Erscheinung, die Kinder waren begeistert", so der Heidelberger. Nach neun Jahren hat sich Reibert nun aber zurückgezogen und alles musste neu organisiert werden. "Wir fangen jetzt wieder bei Adam und Eva an", so der Initiator. "Das ist so ein schönes Projekt, und das wollen wir jetzt wieder mit Leben füllen." Einen Teil dazu beitragen wollen auch Nico Winkler und Ferdinand Kirsten. Die beiden Kumpel sind zum dritten Mal bei "Downtownsports" dabei. "In den vergangenen Jahren hat sich da schon eine eingeschworene Truppe um Trainer Simon gebildet", erzählt Winkler. Der 16-Jährige geht auf das Heidelberg College und ist wie Nachbar Kirsten großer Parkour-Fan. "Dafür war das Projekt immer super", sagt er. Denn Simon Reibert etablierte diese Sportart, bei der man sich mit bestimmten Sprüngen und Saltos im Freien oder der Halle fortbewegt, im Programm.

Doch auch andere Sportarten werden bei dem Projekt angeboten. "Basketball, Fußball, Boxen, Hip-Hop-Tanz", nennt Tiemeyer nur einige Beispiele. Der neue Trainer Alex Leist ist Weltmeister im Freestyle-Frisbee und möchte den Kindern die Trendsportart schmackhaft machen. Doch an diesem Tag steht er weitestgehend beschäftigungslos in der Halle. Ebenso Tanztrainerin Andra Chitu. Die wenigen Kinder, die da sind, kicken lieber in der unteren der beiden Hallen. Doch immerhin: "Ich komme nächste Woche wieder und bringe Freunde mit", verspricht der elfjährige Max Goldschmidt. Auch Lenny Mikona (11) und Florian Henze (11) wollen weiter zu "Downtownsports" kommen. "Das wird sich in den kommenden Wochen entwickeln", ist sich auch Hermann Jochim sicher. "Und manchmal ist ein Neuanfang ja auch gar nicht so schlecht."