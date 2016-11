Demokratie leben (lassen)

Es sind immer noch endlose Diskussionen: Kann unsere Gesellschaft die zu uns kommenden Migranten integrieren? Passen Weltbilder - geprägt vom Islam und andere Kulturen - zu unserer offenen Gesellschaft? Schnelle Antworten darauf kann niemand erwarten. Eines jedoch steht fest: Wenn Integration gelingen soll, muss diese Gesellschaft und unser politisches System Werte vermitteln und diese - oftmals auch gegen vermeintlich bürgerliche Kräfte - hochhalten.

In Heidelberg leben derzeit mehr als 500 Flüchtlinge, etwa 45 000 Migranten sind Teil der Stadtgesellschaft. All diese Menschen sollen sich integrieren, demokratische Grundwerte leben und respektieren. Da ist es geradezu absurd, dem offiziellen Vertretungsgremium der Migranten eine großes Pfund der Demokratie absprechen zu wollen: das Recht gewählt zu werden. Nur, wer aktiv am politischen Leben teilhaben kann, wird sich damit identifizieren. Und dazu gehört eben als demokratischer Kern die freie, allgemeine, geheime, unmittelbare und gleiche Wahl.

Es ist die Pflicht aller Demokraten, genau dafür kräftig zu werben. Sinkende Wahlbeteiligung sollte ein Ansporn sein, Überzeugungsarbeit zu leisten und nicht einfach der Anlass, um eine Wahl abzuschaffen. Gut, dass der Gemeinderat dem Berufungsvorschlag der Stadtverwaltung nicht gefolgt ist.