Die Polizei sucht zwei Männer, die am Samstagnachmittag Kleidung in einem Geschäft in der Hauptstraße gestohlen haben sollen. Ein Ladendetektiv hatte sie gegen 15.20 Uhr erwischt und daraufhin in sein Büro gebeten. Laut Polizei stieß einer der beiden Männer den 35-Jährigen auf dem Weg dorthin fest gegen eine Wand, wobei der Detektiv an der Schulter verletzt wurde.

Die beiden Diebe und zwei weitere Unbekannte, die vor dem Geschäft gewartet hatten, flüchteten daraufhin mit dem Diebesgut in Richtung Bismarckplatz. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Die zwei Täter werden als "arabisch aussehend" beschrieben und sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06221/99 17 00 beim Revier Heidelberg-Mitte zu melden. fab