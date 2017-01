Digitale Sichtbarkeit des Wissens

Heidelberg. 24 schwere Bände füllt das geistige Erbe des Straßburger Reformators Martin Bucer (1491-1551) samt Kommentaren und Verweisen. Jeder Band kostet rund 150 Euro - ein Werk für Liebhaber oder Bibliotheken. Schon bald wird man die Quellentexte und Anmerkungen aber ganz bequem daheim am Computer studieren können - und das kostenlos: "Martin Bucers Deutsche Schriften" ist eines von 21 Forschungsprojekten der Akademie der Wissenschaften des Landes, das von einer neuen Kooperation mit der Heidelberger Universitätsbibliothek profitiert.

Bei einem Pressegespräch im Akademie-Haus am Karlsplatz erklärten die Initiatoren gestern, was Veit Probst, Direktor der Universitätsbibliothek, sogar als "Paradigmenwechsel des Publizierens" bezeichnet, weil eine Grundlage der "open access", der freie Zugang auf die Informationen, ist. Öffentlich subventionierte Forschung soll frei öffentlich zugänglich sein.

Neue Rolle der Bibliothek

Heidelberger Akademie der Wissenschaften Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften wurde 1909 in der Tradition der 1763 von Kurfürst Carl Theodor gegründet. Heute ist sie eine Akademie der Wissenschaften des Landes Baden-Württemberg, fördert Nachwuchsforschung und stellt Öffentlichkeit her. Herausragende Wissenschaftler des Landes sollen fächerübergreifend zu unabhängiger Forschung zusammengeführt werden. Mit Akademien der anderen Bundesländer ist die Heidelberger Akademie in der Union der deutschen Akademien zusammengeschlossen. In diesem Jahr haben alle acht deutschen Akademien, in denen 2000 Wissenschaftler vernetzt sind, einen Gesamtetat von 65 Millionen Euro.

Rund drei Millionen Euro zahle die Universitätsbibliothek (UB) pro Jahr an Lizenzgebühren an internationale Großverlage. Diese geschützten Informationen darf die Bibliothek nur an ihre registrierten Nutzer weitergeben. Publizieren die Wissenschaftler indes selbst, fällt die Schranke weg. Und sie haben die Chance auf mehr Leser, ist Probst überzeugt. So mancher Fachartikel habe in den zurückliegenden Jahrzehnten in Fachbibliotheken "geschlummert" und auf Experten gewartet. Nun werde er verschlagwortet und in die passenden Netzwerke eingebunden - und bekomme so die Chance, leichter und sogar weltweit wahrgenommen zu werden.

"Wir bekennen uns zur digitalen Sichtbarkeit unserer Forschung", betont Akademie-Präsident Thomas Holstein. Es geht um weit mehr, als alte Urkunden einzuscannen. Die UB nimmt für die Akademie die Rolle eines Dienstleisters ein. "Die klassischen Ausleihen sind in sieben Jahren von 1,9 auf 1,5 Millionen gesunken", beschreibt Probst eine Rollenveränderung. Dafür stieg die Nachfrage nach digitalen Produkten rasant. 1,42 Millionen Mal seien Artikel aus den 80 geführten Zeitschriften heruntergeladen worden im vergangenen Jahr. 2015 waren es bei 60 Zeitschriften noch 950 000 Nachfragen, vor drei Jahren 300 000 Ladevorgänge. "Das gute alte Buch ist immer noch verfügbar", versichert Probst. Beispielsweise als eigens für den Käufer angefertigter Druck ("Book on demand"). "Da nutzen wir die Struktur des Buchhandels auch im Internet."

Wie knifflig die Digitalisierung ist, zeigt sich beim Projekt von Axel Michaels, dem Vorstandsmitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Es dokumentiert religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepals. Schriftzeichen in schiefen Zeilen, sprödes Papier, die Übertragung ins Englische: Die Erfassung hat trotz immer besserer Texterkennung viele Tücken. Seit zwei Jahren arbeiten ein Programmierer und zwei Wissenschaftler der Akademie gemeinsam mit den UB-Experten daran, das Material fürs weltweite Netz aufzuarbeiten. In Kürze soll das Ziel erreicht sein, die Texte online zu stellen.

Die technische Infrastruktur der UB sei - inklusive Digitalisierungsabteilung im Keller - stark ausgebaut worden, abzulesen sei das auch am Personalschlüssel, fasst Probst zusammen. 177 Stellen (240 Mitarbeiter) gibt es seit Jahren unverändert. "Doch 2006 haben sich sechs Mitarbeiter mit IT beschäftigt, heute sind es 30."

Bezahlt werden muss natürlich auch die digitale Edition. "Diese Kosten sind bei Projekten von Beginn an einzupreisen", beschreibt Michaels den Weg. "In den Naturwissenschaften ist die weltweite Verfügbarkeit des Wissens längst Alltag, aber für die Geisteswissenschaften bedeutet sie noch eine Herausforderung", fügt er hinzu.

Auch Lothar Ledderose ist ganz angetan von den neuen Möglichkeiten. Der emeritierte Professor für Kunstgeschichte ist spezialisiert auf buddhistische Steininschriften in Nordchina. Um das Jahr 577 meißelten chinesische Mönche die Texte mühevoll als bis zu drei Meter hohe Zeichen in den gewachsenen Fels. In zehnjähriger Arbeit haben Ledderose und sein Team die verwitterten Steine abfotografiert, die Schriftzeichenreihen abgepaust und das Ganze digitalisiert erfasst.

"Was ist der Sinn des Lebens", "Was passiert nach dem Tod": Buddhistische Antworten auf solch elementaren Fragen sind nun bald weltweit leicht nachzulesen. Vier dicke Bücher, einer mit über 400 großen Fotos und anderen Abbildungen, hat die Akademie im Sommer dazu veröffentlicht - sie füllen schon ein halbes Regalfach. "In der digitalen Version können wir noch mehr Bilder zeigen und uns mit internationalen Datenbanken vernetzen", freut sich Ledderose.