Digitales und Meditation

Der Einkauf im Internet - laut Online-Portal "Statista" gehen 62,5 Prozent der Deutschen ab einem Alter von 14 Jahren virtuell auf Produktjagd. Viele wissen aber nicht, was sie dabei für einen digitalten Fußabdruck hinterlassen. Die Nutzer von Online-Shops, sozialen Netzwerken und Co. sollten die Auswirkungen ihrer Internetaktivitäten kennen.

Passend dazu bietet die Volkshochschule Heidelberg in ihrem neuen Programm für das Wintersemester, das am 26. September beginnt, den Vortrag "Ihr digitaler Schatten" an. Dieser findet am 9. November statt und soll den Zuhörern aufzeigen, welche Spuren sie beim Surfen hinterlassen. Dazu kommen noch weitere Vorträge und Kurse zum Thema "World Wide Web" und allem, was dazu gehört.

Big Data, wie die große Datensammlung auch bezeichnet wird, ist ebenfalls Thema bei den Vorträgen aus dem Bereich Beruf und Computer. Zwei Termine, am 26. und 29. Oktober, befassen sich mit der Medienkompetenz von Kindern. Einer für die Kids, der andere für die Eltern. "Es geht um den Schutz für Kinder: Ob und wie weit man sie auf die neue Medienwelt loslassen kann", erklärt VHS-Direktorin Silke Reck, das Angebot und ergänzt, dass den Kindern oft gar nicht bewusst sei, welche Daten sie im Internet eventuell hinterlassen. Wer es aktiver mag, der findet beim Gesundsheitsprogamm der VHS eine große Auswahl an Möglichkeiten. Neben Fitness für Männer oder Zumba-Kursen können Interessierte auch beim neuen Ganzkörpertraining "BodyArt" zu sich selbst finden. Der acht Mal stattfindende Kurs verbindet Kraft, Physio- und Yogaübungen mit Atemübungen.

Skandinavischer Stressabbau

Die Direktorin selbst ist ebenfalls bei den zahlreichen Angeboten fündig geworden. "Ich werde mich für die skandinavische Acem-Meditation anmelden", so Reck über die von Ärzten und Psychologen entwickelte Meditationsmethode zum Stressabbau. Im neuen Programm, das in der VHS, in Bürgerämtern oder in vielen Heidelberger Geschäften erhältlich ist, wird außerdem Wert auf die Unterstützung vieler Flüchtlinge beim Deutschlernen gelegt. Das Gemeinschaftsprogramm der VHS und des Rotary Clubs Heidelberg-Alte Brücke, will freiwillige Helfer und Geflüchtete zusammenbringen. Die "Deutschpaten" begleiten einen Kursteilnehmer bei seinem Weg zur Sprachprüfung.

"Die Freiwilligen erhalten eine Sprachschulung und eine Schulung in interkultureller Kommunikation", erklärt Reck die Aufgabe der Paten. Außerdem bietet die Volkshochschule noch Kurse und Vorträge aus den Themengebieten Gesellschaft, Beruf und Kunst an.