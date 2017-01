Drei Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Heidelberg. Im größten Rauschgiftprozess, der jemals am Heidelberger Landgericht verhandelt worden ist, sind heute die ersten drei Urteile gefallen. Die 35-jährige Serbin, die unter anderem ein 500-Gramm-Päckchen Heroin nach Heidelberg gebracht haben soll, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die zwei beteiligten Bulgaren, die 20 Kilogramm Heroin mit einem Lkw nach Deutschland gebracht haben sollen und den Stoff dort auch ausgebaut haben, müssen für sechs Jahre beziehungsweise sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Alle Parteien können noch mit Rechtsmitteln gegen das Urteil vorgehen.

In der Anklage wurde den insgesamt acht Beschuldigten vorgeworfen, im großen Stil Drogen geschmuggelt und mit ihnen gehandelt zu haben. 23,5 Kilogramm Heroin sollen aus der Türkei über Bulgarien nach Deutschland gebracht und dort zum Teil verkauft worden sein. Für die Abwicklung machte die Staatsanwaltschaft zwei Banden verantwortlich. Eine türkisch-bulgarische Gruppierung soll die Drogen in den Batteriekästen eines Lkw nach Deutschland geschmuggelt haben, wo eine albanisch-kosovarische Gruppe als Abnehmer und Verkäufer wartete. Bei dieser Gruppe hatte sich ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts als Käufer ausgegeben. Bei einem Deal am 30. Oktober in Heidelberg hatte er bereits 500 Gramm Heroin erworben und später eine Bestellung über 20 Kilogramm aufgegeben. Die Übergabe sollte in einer Lagerhalle in Karlsruhe erfolgen, wo die Polizei schließlich am 26. November 2015 zugriff. (jei/kris/dls)