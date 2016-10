Drei hochwertige Autos gestohlen

© dpa

Heidelberg. Drei hochwertige Fahrzeuge sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Handschuhsheim gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei um einen Mercedes GL 350 Bluetec im Wert von rund 100 000 Euro, einen rund 78 000 Euro teuren BMW 550i sowie einen Mercedes S400 Hybrid im Wert von ebenfalls 100 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden in den Straßen Zum Steinberg, der Zeppelinstraße sowie der Bergstraße entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Im Augenblick ist unklar, auf welche Art und Weise die Diebe sich Zugang zu den Fahrzeugen verschafften.

Da zwei der drei Fahrzeuge jedoch über ein sogenanntes Keyless Go-System verfügen, können die ermittelnden Beamten derzeit nicht ausschließen, dass sich die Täter auf elektronische Art und Weise Zugang zu den Öffnungssystemen verschafft haben. Daher macht die Polizei auf eine Methode aufmerksam, mit der dieses System manipuliert werden kann. Das Keyless Go-System ermöglicht mittels Kommunikation via Transponder das Aufschließen und Starten des Fahrzeugs ohne Verwendung eines mechanischen Schlüssels. Wenn die Signale des Transponders im Schlüssel mit einem sogenannten Funkwellenverlängerer so manipuliert werden, dass sowohl der sogenannte Key-Scanner in der Nähe des Schlüssels als auch der Car-Scanner in der Nähe der Antenne das richtige Signal empfangen, kann der Pkw gestartet werden. Auf diesem Wege ist es möglich, selbst hochwertige Pkw, die mit diesem Schließmechanismus ausgestattet sind, zu stehlen.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass sich Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless Go-System vor Manipulationen schützen können. Neben dem Abstellen in einer Garage oder einem videoüberwachten Parkplatz empfiehlt die Polizei ebenso das Einwickeln des Schlüssels in Alufolie oder Sicherheitsfolie. Auch die Unterbringung in einem Schlüssel-Safe, fernab von Türen und Fenstern, kann vor dem fremden Einwirken mit Funkwellenverlängerern schützen. Die Polizei bittet außerdem darum, auf nahe der Fahrertür stehende Gegenstände wie Rucksäcke und Aktenkoffer zu achten, in denen die Verlängerer versteckt sein könnten. (pol/mer)