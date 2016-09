Drei Nutzer planen schon Einzug

Alle Bilder anzeigen Im September 2014 schauten sich Bürger das Gelände des früheren US-Hospitals an. Jahrzehntelang war es nicht öffentlich zugäng-lich. Unter anderem gab es hier eine Nachrichtenkaserne. Nun sind die Planungen für die neue Nutzung bald fertig. © Rothe

Das Hospital-Gelände in Rohrbach ist neben Patrick Henry- und Mark Twain Village die bedeutendste Konversionsfläche. Bei einem Bürgerforum in der Mensa der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) ist jetzt der Rahmenplan vorgestellt worden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Wie ist der Stand der Planungen einzuschätzen?

Der Rahmenplan - damit wird grob der Umfang der Nutzung und Bebauung festgehalten - soll in diesem Jahr fertiggestellt und dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Stadt geht davon aus, dass bis Mitte 2017 Baurecht erreicht wird - das heißt, dann können Bauanträge eingereicht werden. Mit dem Bund werden jetzt Ankaufsverhandlungen aufgenommen.

Wo liegt das Gebiet und wie groß ist es?

Die Konversionsfläche ist neun Hektar groß und liegt westlich der Karlsruher Straße, südlich der Ortenauer Straße, nördlich der Freiburger Straße und östlich der Kolbenzeil.

Was bleibt von den bestehenden Gebäuden erhalten?

Zwei langgestreckte Gebäude im Südosten an der Karlsruher Straße sind denkmalgeschützt und bleiben natürlich erhalten. Sie sollen Teil werden des neuen Montessori-Zentrums. Die Grundschule hat an ihrem bisherigen Standort in der Turnerstraße die Kapazitätsgrenzen erreicht. Am neuen Standort sollen Kinder vom Kindergarten bis zum Schulabschluss nach den Montessori-Prinzipien unterrichtet werden.

Wer wird hier leben?

Entstehen werden 600 Wohneinheiten für Menschen in allen Lebenslagen: Vom Single über (Klein-) Familien bis zum Senior. Ein großer Anteil der Wohnungen soll eine barrierefreie Ausstattung bekommen.

Gibt es außer dem Montessori-Zentrum schon weitere Nutzer?

Sehr konkrete Gespräche gibt es außerdem bereits mit der Lebenshilfe und dem Collegium Academicum (CA). Letzteres plant ein Wohnheim für 200 Studierende mit einem Tagungs- und Seminarbereich. Die Lebenshilfe ist bereits Nachbar des Hospitals an der Freiburger Straße und würde gerne auf der Konversionsfläche einen Neubau realisieren für die Werkstätten (siehe Grafik).

Gibt es Bauträger, die schon Interesse signalisierten?

Ja, eine Arbeitsgruppe von fünf lokal bekannten Akteuren hat ein gemeinsames Konzept vorgestellt. Die Stadtverwaltung bewertet das als sehr schlüssig und interessant. Zusagen soll es aber noch keine geben. Die fünf sind die städtische Immobilientochter GGH, die bereits 6000 Wohnungen im Bestand hat, Kraus Immobilien, die denkmalgeschützte Gebäude saniert haben, der Heidelberger Immobilienentwickler Epple, der unter anderem das Rheinufer Süd in Ludwigshafen mitgestaltet hat, Kalkmann Wohnwerte und Conceptaplan sowie Deutsche Wohnwerte, die unter anderem in der Bahnstadt gebaut haben.

Wie wird das Gebiet für den Verkehr erschlossen?

Es gibt unter anderem dank der Straßenbahn (Linie 23/24) eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Die Zufahrt wird über die Freiburger Straße und die Ortenauer Straße möglich sein. Radfahrer bekommen an der Karlsruher Straße einen Radweg in zwei Richtungen, der vom Fußgängerweg abgetrennt ist.

Ist auch an Grünflächen gedacht worden?

Einen zentralen Standort soll ein 7700 Quadratmeter großer Park mit Teich und Kinderspielplatz bekommen. Weitere zwei Kinderspielplätze sind vorgesehen - unter anderen neben der Chapel, dem künftigen Bürgertreff. In der "Dorfmitte" sollen große Bäume erhalten bleiben.