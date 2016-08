Drei Tage lang im Pferdeglück

Führen die Ponys den Kindern vor (v.l.): Elke Wetterauer und ihre Helfer Sebastian Hofmann und Mirko. © vct

Raife, acht Jahre alt, steht sehnsüchtig an der Straßenecke, als die ersten Pferdehänger ankommen. Zusammen mit zwanzig Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren kann sie es kaum erwarten, bis die ersten Ponys ausgeladen werden. Ihrer Cousine und ihrem Cousin hat sie extra Bescheid gegeben, dass die Ponys wieder da sind und sie unbedingt zur Kinderbaustelle kommen sollen.

"Das geht an Pfingsten schon los", erklärt Sozialarbeiterin Regine Heißler. "Da kommen schon die Ersten und fragen: Wann sind die Pferde wieder da? Wann sind die Pferde wieder da?" So ein Ereignis spreche sich hier schnell herum. Spätestens am zweiten Tag kämen auch Kinder oder sogar Eltern, die sonst nicht regelmäßig die Kinderbaustelle besuchen. Für drei Tage wird diese dann zum Ponyhof. Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Handschuhsheim, Elke Wetterauer, bringt seit fast zwanzig Jahren jeden Sommer Ponys und Pferde zum Kinder- und Jugendzentrum. "Am Anfang bin ich mit meinen eigenen Pferden auf den Emmertsgrund gefahren, inzwischen kommen vier Ponys vom Reitverein Handschuhsheim mit." Die Schulponys sind den Reitschulbetrieb gewohnt und sehr geduldig im Umgang mit Kindern und Reitanfängern. "Wir vom Reitverein wollen den Kindern nicht nur die Möglichkeit geben zu reiten. Vor allem lernen Sie auch den Umgang mit einem Lebewesen und einem so großen Tier, mit dem sie sonst im Alltag weniger in Berührung kommen." Bevor es ans Reiten geht, erklärt Elke Wetterauer einem urplötzlich mucksmäuschenstillen Auditorium, wie man mit einem Pferd umgeht, wie man es putzt und wie alles heißt. Am Ende der drei Tage gibt es ein Quiz, da möchte keiner patzen.

Dann geht es ans Putzen. Mit einer groben Bürste kämmt Raife den hellblonden Schweif von Cleo. "Cleo ist ein Palomino. Und der Schwanz heißt Schweif beim Pferd", erklärt sie stolz. Am liebsten putzt Raife die Ponys, oder füttert sie mit Gras. "Dann sehen sie noch schöner aus." Pferde und Ponys sind auf dem Emmertsgrund kein Mädchenkram. Vor so großen Tiere haben auch einige Jungs Respekt. Mirko, 13 Jahre alt, hält die weiße Ponystute Paula, während aufgesattelt wird. "Das ist gar nicht so einfach mit den Pferden. Aber ich helfe lieber, als selber zu reiten. Das macht mir Spaß, den anderen rauf und runter zu helfen oder das Pferd einmal zu halten."

Kinderbaustelle Die Kinderbaustelle gibt es seit 1993. Sie ist Teil des Kinder- und Jugendzentrums Emmertsgrund. Von Mai bis September können Sechs- bis Zwölfjährige hier im Freien malen, basteln, werkeln und spielen. Jeden Sommer besuchen die Ponys vom Reitverein Handschuhsheim für drei Tage die Kinderbaustelle. Bis zu 100 Kinder lockt das Kooperationsprojekt an den drei Tagen an. Elke Wetterauer vom Reitverein und Sozialarbeiterin Regine Heißler erklären den Umgang mit Pferden.

Ehrenamtliche Helfer vom Reit- und Fahrverein Handschuhsheim stehen den Kindern und Jugendlichen die ganze Zeit über Rede und Antwort. "Wenn man mit den Ponys hier oben ist, merkt man erst, wie besonders es für die Kinder ist", erklärt Annica Deubel. Ihre Freundin Miriam Peising stimmt ihr zu: "Es ist schön, zu sehen, dass man den Kindern etwas von einem Hobby mitgeben kann, das einem selbst so viel Spaß macht."

Melanie (19) und Wendy (21) hoffen, dass es das Projekt noch viele Jahre gibt. Seitdem sie denken können, waren sie jeden Sommer mit dabei, als die Pferde kamen. "Wir haben bestimmt schon eine Woche im Voraus Wettbewerbe veranstaltet, wer das schönste Pferd malt. So groß war die Vorfreude", erinnern sich die beiden.