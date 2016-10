Durchfahrt nicht mehr möglich

Das Handschuhsheimer Feld wird für den Autoverkehr gesperrt. © Stadt Heidelberg

Autos und Krafträder müssen ab November einen Umweg um das Handschuhsheimer Feld machen. Die Stadt Heidelberg will den unerlaubten Durchgangsverkehr mit Pollern und Schranken stoppen. An mehreren Zufahrten werden deshalb Hindernisse aufgestellt. An der Einmündung Allmenpfad/Fennenberger Höfe und am Neckargewann wurden bereits Schranken aufgebaut. Aktuell stellt die Stadt Sperrpfosten an den Zufahrten zum Gewann Schänzel oberhalb des Sportzentrums Nord auf. Hinzu kommen herausnehmbare Poller an den Einmündungen der Anliegerstraße Im Neuenheimer Feld/östlicher Klausenpfad, an der Ecke Mittelfeldweg/Tiergartenstraße sowie Im Weiher/Allmendpfad und Wiesenweg/Allmendpfad.

Dadurch tritt in Kraft, was bei den Gesprächen der Stadt und dem Runden Tisch Handschuhsheimer Feld im Juni 2015 festgelegt worden war. Landwirte, die die Wege befahren müssen, erhalten Schlüssel für die Absperrungen. Auch die Zufahrt zu den Vereinsanlagen und der Anliegerverkehr in die Mühlingstraße ist möglich. obit