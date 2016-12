Heidelberg. Rund 600 Meter ist die Lutherstraße in Neuenheim am nördlichen Heidelberger Neckarufer lang. Sie erinnert daran, dass der Reformator bei einem Besuch vor knapp 500 Jahren nur wenige Meter entfernt übernachtet haben soll. Im Mönchhof des Klosters Schönau. Dort, wo heute das Restaurant "Alter Mönchhof" steht. Zwar ist das nur eine von vielen Legenden, die sich um Martin Luther ranken. Ohne Zweifel ist aber, dass Heidelberg eine wichtige Rolle in der Geschichte der Reformation eingenommen hat - und noch heute einnimmt.

Deshalb wurde die Stadt bei einem Festakt der Evangelischen Kirche anlässlich des 500-jährigen Jubiläums als "Reformationsstadt Europas" ausgezeichnet. "Das ist für uns Ehre und Verpflichtung zugleich", sagte Oberbürgermeister (OB) Eckart Würzner bei der Eröffnung des Reformationsjubiläums in der Heiliggeistkirche. "Es ist eine Ehre, in dieser Tradition zu stehen. Und es ist eine Verpflichtung, weiter für Toleranz und Weltoffenheit zu streiten." Mit der Auszeichnung gehört Heidelberg nun zu einem Netzwerk aus 67 Städten in 19 Ländern Europas.

Seit dem 31. Oktober und noch bis Ende April 2018 wird auch in Heidelberg die sich zum 500. Mal jährende kirchliche Erneuerungsbewegung gefeiert. Ihr Ausgangspunkt wird auf Luthers Thesenanschlag in Wittenberg 1517 datiert. Die Reformation endete mit der Spaltung des westlichen Christentums in die verschiedenen Konfessionen.

Heidelberg und Reformation Es gibt zwei Ereignisse, die sich mit der Reformation in Heidelberg verbinden lassen. Am 26. April 1518 wurde Martin Luther vom Heidelberger Augustiner-Eremitenorden eingeladen, seine neue Theologie vorzustellen. Das Gespräch an der Universität ging als "Heidelberger Disputation" in die Geschichte ein. 1563 ließ Kurfürst Friedrich III. den Heidelberger Katechismus verfassen, eine Lehrgrundlage des Protestantismus für Pfarrer und Laien. Er wird bis heute als Lehrschrift genutzt.

Einen wesentlichen Anteil dazu hat Heidelberg beigetragen. Denn auch wenn der Übernachtungsort Luthers 1518 fraglich ist, besucht hat er die Stadt in diesem Jahr auf jeden Fall. Auf Einladung des Augustiner-Eremitenordens diskutierte er in der Universität erstmals öffentlich seine Thesen. "Hier fand Luther begeisterte Anhänger seiner Lehre. Sie trugen die Thesen von Heidelberg in die Welt", berichtete Würzner. Luthers Auftritt habe die Reformation vollends in Fahrt gesetzt, so der OB.

Die Evangelische Dekanin Marlene Schwöbel-Hug wünschte sich vor 300 Gästen in der Heiliggeistkirche für das Jubiläumsjahr eine Fokussierung auf Werte wie Respekt und Achtung. "Das sind Werte, die uns das Christentum lehrt, seien wir evangelisch oder katholisch", betonte sie. Ihr Katholischer Kollege Joachim Dauer forderte ebenfalls beide Lager auf, enger zusammen zu rücken - "mit dem großen Ziel der einen Kirche Jesu Christi vor Augen." In dieser einen Kirche dürfe es aber unterschiedliche Traditionen und Frömmigkeitsstile geben, so der Dekan.

Oberbürgermeister Würzner machte in seiner Rede klar, dass die Kirche als moralische Instanz auch heute noch unverzichtbar ist. "Sie ist ein Ort, an dem existenzielle Fragen gestellt werden", sagte er. Gerade in einer Zeit des Umbruchs, in der Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit wieder aufkämen, verspreche die Kirche Erdung.

Und nicht zuletzt durch ihre Einrichtungen und ihr Engagement etwa bei der Kinder- und Seniorenbetreuung oder bei der Flüchtlingshilfe sei sie aus Heidelberg nicht mehr wegzudenken.