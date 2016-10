Beste Hobbyköchin Deutschlands aus Speyer

Die Speyerer Hobbyköchin Katrin Bunner stellt ihr erstes Kochbuch vor und tritt am Montag beim "Kampf der Köche" auf SAT.1 an. Auch beim "Perfekten Dinner" und der "Küchenschlacht" stand die studierte Papier-Ingenieurin schon am Herd. [mehr]