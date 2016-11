Eichendorffschule kämpft für einen Werkraum

Am Ende bremst Eckart Würzner noch mal allzu hoch fliegende Erwartungen: "Ich kann noch nicht abschließend sagen, dass wir das umsetzen." Allerdings ist der Werkraum auch nicht mehr in unerreichbarer Ferne, wie es am Anfang des Besuchs schien. Die Eichendorffschule in Rohrbach ist der erste Sieger des neu aufgelegten Wettbewerbs "#HolDenOberbürgermeister" der Stadtverwaltung. Und sie könnte langfristig davon profitieren - wenn der Werkraum eingerichtet wird.

Unter der Adresse www.holdenoberbuergermeister.de können ehrenamtlich engagierte Bürger ihre Projekte und damit verbundene Wünsche einstellen und die Internet-Gemeinde darüber abstimmen lassen. Das Projekt mit dem meisten Klicks bekommt einen Besuch vom Verwaltungschef - sofern es kein Unsinnsprojekt ist. 224 Internet-Nutzer haben für das Vorhaben der Eichendorffschule abgestimmt- mit Abstand der höchste Wert in dieser ersten Runde. Die Rohrbacher Grundschule hätte gerne einen Werkraum. "Die hohe Stimmenzahl spricht dafür, dass alle am gleichen Strang ziehen", freute sich Elternbeiratsvorsitzende Antje Preiser.

Kunstunterricht im Klassenzimmer

Aktuell gibt es keinen richtigen Werkunterricht an der Eichendorffschule. Der Kunstunterricht findet im Klassenzimmer statt. Dabei gibt es im Keller zwei Räume, die früher von der Gregor-Mendel-Realschule als Werkräume benutzt wurden, als diese noch in dem Gebäude untergebracht war. Weil eine Heizung fehlt, die Elektrik nicht mehr den Anforderungen genügt und es auch weder Schallschutz noch Dämmung gibt, ist viel zu tun. Beim ersten, rund 200 000 Euro teuren Konzept zum Ausbau winkten Verwaltung und Gemeinderat ab. Und der Oberbürgermeister betont mehrfach in der Diskussion mit Lehrern, Elternbeirat und Stadtteilverein: "Das Land sieht keine Notwendigkeit für einen Werkraum in einer Grundschule." Gleichwohl sucht Würzner nach Ansatzpunkten, um der Einrichtung zu helfen. Schließlich müssen für alle Schulen dieselben Regeln gelten.Weil der Werkraum kein permanenter Klassenraum sein soll, sondern nur vier bis fünf Stunden am Tag genutzt würde, kann die Verwaltung andere Standards bei der Sanierung anlegen. Deshalb werden aus den ursprünglichen 200 000 Euro erheblich weniger. Die Heizung kann geringer dimensioniert werden. Und den Schallschutz oder die Dämmung könnten Eltern und Kinder selbst montieren. "Wo, wenn nicht im Werkraum", hält Würzner die Mitarbeit der Kinder auch für pädagogisch wertvoll. Von der Sanierung der Elektrik in Eigeninitiative müssen die Eltern freilich aus Haftungsgründen die Finger lassen.

Am Ende gibt es Arbeitsaufträge: Schule und Förderverein rufen eine Spendensammlung für Sanitär und Heizung aus, die Leiterin des städtischen Gebäudemanagements, Xenia Hirschfeld, kalkuliert die Kosten neu und rechnet alles heraus, was die Schule selber erledigen kann. Und vielleicht sei es dann mit einem überschaubaren städtischen Zuschuss getan, so Würzner. Elternbeirat Gregor Reither nimmt erfreut die Botschaft mit: "Wir dürfen selbst was tun für unseren Werkraum."