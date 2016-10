Ein Tänzchen zum Auftakt

Beschwingt, überraschend, bewegend und jung: Was für ein Auftakt! In der Hebelhalle hat die Compagnie Vilcanota aus Montpellier einen fulminanten Startschuss zur Französischen Woche Heidelberg-Mannheim gegeben. Bis 23. Oktober stehen über 80 Veranstaltungen in der Metropolregion an - vom Vortrag über Ausstellungen und Lesungen bis zu Mitmachangeboten wie Yoga und Kochkurs.

Sichtlich angetan von der Vielfalt des Programms und der Professionalität der - ehrenamtlichen - Organisatoren um Festivalleiterin Erika Mursa zeigte sich der hohe Gast aus Berlin, der französische Botschafter Philipp Etienne. Europa brauche seinen Motor, die deutsch-französische Freundschaft, heute mehr denn je, betonte er. Zum elften Mal gibt es die Französische Woche in Heidelberg, seit drei Jahren ist Mannheim ganz offiziell und im Namen dabei. Beide Städte unterstützen das Festival mit jeweils 15 000 Euro.

Am Programm beteiligen sich auch die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen, die am Samstag zu einem Boule-Fest in den Heuweg lud, der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy, der am heutigen Montag im Bürgerhaus "Hirsch" um 19 Uhr den Film "Eine ganz ruhige Kugel" zeigt, und die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen mit Plouguerneau, die ebenfalls heute (20 Uhr) zu einer Soirée Ciné (Kinoabend) lädt.

Zehn Tage Programm

Die nächsten zehn Tage stehen unter der Überschrift "Fraternité (Brüderlichkeit)", neben "Liberté und Egalité (Freiheit und Gleichheit) das dritte Element im Motto der Revolution von 1789. Dass auf diesen Pfeilern nicht nur die Demokratie des Nachbarlandes steht, sondern es sich um Werte handelt, die in Zeiten von wachsendem Nationalismus und Fanatismus besonders verteidigt werden müssen, zieht sich durch das Programm wie ein roter Faden. In Mannheim, wo die Organisation zum ersten Mal in dem im vergangenen Jahr gegründeten Institut Français zusammenläuft, stehen die Erinnerung an Verdun und die Konsequenzen, die heute daraus zu ziehen sind, im Mittelpunkt.

Um Bewegung drehte sich alles beim Eröffnungsabend: Die Compagnie Vilcanota versuchte, sie sichtbar zu machen - und versetzte gleichzeitig das Publikum in Bewegung. Die Stationen der Darbietung verteilten sich auf Bühne, Hinterbühne, Vorplatz und weitere Räume der Hebelhalle. Dazwischen marschierten die Zuschauer - stumm von einem als Piloten verkleideten Tänzer zur nächsten Station dirigiert.

Choreograph Bruno Pradet hat sich mit dem Erfinder des Blutdruckgeräts beschäftigt, dem Arzt und Wissenschaftler Etienne-Jules Marey (1830-1904). Der untersuchte mittels Chronofotografie Bewegung bei Mensch und Tier.

Mit einer Sanduhr ähnlichen Objekten, aber vor allem mit ihren Körpern ließen die vier Künstler Geschwindigkeit "einfrieren". In perfekter Synchronizität verteilten zwei Tänzerinnen Sand und malen Bilder in die Luft. Auch mit Rauchkringeln und Talk zeichnete die Compagnie sehr kurzlebige Kunstwerke. Alte Medizininstrumente wie Lampen wurden als Kulisse verwendet.

Das Publikum genoss die unerwartete Kunst, ließ ich faszinieren vom Rieseln, Rasseln und Fließen. Und gleich zu Beginn wagte es auch ein lockeres Tänzchen: Bruno Pradet und seine Kollegen holten Männer und Frauen von den Stühlen. Ein kleiner "Valse" zum Auftakt der Französischen Woche: parfait!

Das Programmheft liegt an vielen Orten aus und steht im Internet: www.französische-woche.de.