„Eli“ kommt mit Papa Klaus

Wie sieht das Training aus, wie schwer war es, in den Kader zu kommen, wie hat Elisabeth Seitz die Doppelbelastung von Hochleistungssport und Schule geschafft? All diese Fragen haben Schüler des Carl-Bosch-Berufsschul-Zentrums in Wieblingen der prominenten Turnerin gestern persönlich stellen stellen können.

Bisher kamen zu den "CBS-trifft"-Terminen meist Politiker oder Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Dass sich dieses Mal eine Sportlerin den Fragen dreier Klassen des Technischen Gymnasiums stellte, hatte einen familiären Grund: Abteilungsleiter Klaus Seitz ist der Vater der seit Jahren besten deutschen Turnerin Elisabeth Seitz.

Bronze knapp verpasst

Elisabeth Seitz Elisabeth Seitz wurde am 5. November 1993 in Heidelberg geboren. Sie wuchs in Altlußheim auf und machte 2013 am Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium Abitur. Sie ist seither Bundeswehrsoldatin bei der Sportfördergruppe Todtnau. Ihre Turn-Karriere begann 2000 bei der TG Mannheim, seit 2015 lebt und trainiert sie in Stuttgart und startet für den dortigen MTV. Die Mehrkampf- und Stufenbarren-Spezialistin ist 16-fache Deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin 2011, Weltcup-Gesamtsiegerin 2013, WM-Zehnte 2015, Olympiavierte von Rio 2016 (Barren), Sechste mit der Mannschaft. In London war sie Sechste (Barren) und Zehnte (Mehrkampf). sd

Gerade noch stand die fast 23-Jährige bei ihren zweiten Olympischen Spielen in Rio im Fokus, hatte wegen ihrer um wenige Tausendstel verpassten Bronzemedaille am Stufenbarren auch international für Furore gesorgt. "Sogar die New York Times wollte ein Interview", erinnerte Seitz sich. Nun freute sie sich über gut vorbereitete Schüler. Die staunten zunächst über einige Videos von Eli Seitz an allen vier Geräten.

Auch ihr Status als Bundeswehrsoldatin und die Ernährung als Sportlerin interessierten die Schüler. "Welchen Glücksbringer haben Sie denn?", war eine weitere Frage. "Mein kleiner Bruder" kam zur Antwort.

Mit sieben zur TG Mannheim

Über das Mutter-und-Kind-Turnen in Friedrichsfeld kam Elisabeth Seitz mit sieben Jahren direkt ins Leistungszentrum der TG Mannheim. "Ich hatte Glück, dass ich genommen wurde, denn ich war für eine Anfängerin schon relativ alt und sah auch gar nicht wie eine Turnerin aus." Hätte es mit dem Turnen nicht geklappt, hätte sie "etwas mit Tanzen" gemacht. Schon bald bestand ihr Leben aus zweimal täglich Training - von 7.20 bis 9.20 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Dazwischen und danach standen Schule und Hausaufgaben an. Beim Essen musste sie immer auf die Balance zwischen Kraftverschleiß, Energieverbrauch und wenig Körpergewicht achten. "Das alles geht nur mit Ehrgeiz und Disziplin. Seit 2009 habe ich nur zweimal das Training geschwänzt."

Wie sie sich denn immer motiviert habe, wollte Martina Frenken, selbst Turnerin, Trainerin und Schüler-Mentorin wissen. "Ich habe mir immer einzelne Ziele gesetzt. Mal ein neues Element, eine neue Übung, dann wieder die Qualifikation für einen internationalen Wettkampf oder eine nationale Medaille." Dieses Schritt-für-Schritt-Denken führte bei wenigen verletzungsbedingten Rückschlägen zum Erfolg: "Vielleicht ist ja auch Tokio 2020 ein Thema, denn die WM in Stuttgart 2019 ist es auf jeden Fall. Auch wenn ich dann für eine Turnerin schon ziemlich alt bin. Ich muss halt intelligent trainieren."

Jeden Tag absolviert sie das einstündige Krafttraining, dazu kommt die Arbeit an allen vier Geräten. Pro Woche 30 Stunden, verteilt auf vier bis sechs Stunden täglich, verbringt Elisabeth Seitz in der Stuttgarter Trainingshalle, seit sie Anfang 2015 zum dortigen MTV wechselte.

"Ich bin nach 13 Jahren Doppelbelastung Schule und Sport ganz bewusst Profisportlerin geworden, weil ich mich mal eine Zeit lang nur ums Turnen kümmern wollte." Seitz ist froh, den Sprung in die Sportfördergruppe der Bundeswehr mit festem Verdienst geschafft zu haben. "Die Auswahl ist begrenzt, die Zusage läuft immer nur für ein Jahr und ist abhängig von einem Leistungsnachweis. Jeden Monat müssen wir einen Trainingsplan einreichen, Urlaube müssen - wie bei jedem Dienstherrn - beantragt werden." Gerade wurden die Hauptgefreite Seitz und weitere 120 Bundeswehr-Olympioniken von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit einer Medaille geehrt. Ab 2017 wird Seitz an der Stuttgarter Medienhochschule studieren. Denn auch wenn es noch bis 2020 dauert - auf das Leben nach dem Sport will sie vorbereitet sein.