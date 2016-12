Boxtalent Christos Cherakis (links) mit Sparkassenchef Rainer Arens. © zg

Heidelberg. Der Nachwuchsboxer Christos Cherakis ist zum zweiten Mal als "Eliteschüler des Jahres" ausgezeichnet worden. Zum insgesamt neunten Mal wurde die Ehrung am Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Heidelberg vorgenommen.

Der Deutsche Meister in der Gewichtsklasse bis 49 Kilo stach in diesem Jahr nicht nur sportlich heraus, sondern auch in seiner schulischen Ausbildung. An der Willy-Helpach Schule bereitet sich der 19-Jährige auf das Abitur im kommenden Jahr vor. Zwei Mal nahm er an Qualifikationsturnieren für Olympia teil, weshalb der Prüfungstermin um ein Jahr verschoben wurde. Sparkassen-Vorstand Rainer Arens gratulierte dem jungen Boxtalent. Die Auszeichnung ist mit 7000 Euro dotiert, die an die Eliteschule gehen. jei/zg