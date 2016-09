Für den Handbikefahrer kam jede Hilfe zu spät: Am 9. Juni erfasste der Kombi das flach am Boden rollende Dreirad auf einer Feldwegkreuzung unweit der B 535.

"Ich habe ihn einfach nicht gesehen", sagt die 38-Jährige unter Tränen. "Erst als ich ihn mit der Front meines Wagens erfasst habe", fügt sie hinzu, "habe ich ihn wahrgenommen und gebremst". Doch da ist es schon zu spät, am Abend dieses 9. Juni, auf einer Feldwegkreuzung zwischen Oftersheim, Plankstadt und Kirchheim. Ein 53-Jähriger auf dem Handbike, einem Sportrad mit Handantrieb, wird so schwer an Kopf und Oberkörper verletzt, dass er stirbt. Gestern ist die Frau, die ihm die Vorfahrt genommen hatte, wegen fahrlässiger Tötung vom Amtsgericht Heidelberg zu einer Strafe von 3000 Euro verurteilt worden.

Ein Gutachter hatte ermittelt, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn sie statt Tempo 30 etwa zehn Stundenkilometer langsamer gefahren wäre und sich an die schlecht einsehbare Kreuzung herangetastet hätte. Ein tragischer Fall, betont auch Richterin Sabine Gagelmann in ihrer Urteilsbegründung: Der seit einem Skiunfall in jungen Jahren Querschnittgelähmte rollte mit seinem sportlichen Dreirad flach über den Boden und war für die Autofahrerin wohl nur sehr schwer zu erkennen. Drei Meter in den Himmel ragende Hecken, Gras, das etwa einen Meter hoch gewachsen war sowie eine Bank und ein großes Spargel-Werbeschild behinderten die Sicht auf den von rechts zur Kreuzung führenden Feldweg. "Einen Radfahrer, ein Auto, einen Traktor - ich hätte alles gesehen", erzählt die Autofahrerin stockend, "ich wusste nicht, dass es etwas geben könnte, was sich darunter bewegt. Er kam für mich aus dem Nichts." Ihre Finger scheinen sich auf dem Tisch vor ihr zu verknoten, während sie mit leiser Stimme spricht.

Ohne Verzögerung auf Kreuzung

"Er war wirklich sehr flott unterwegs", berichtet ein Zeuge, der auf dem Rad kurz zuvor von dem Handbiker überholt worden war. Als das Auto auf die Kreuzung zufuhr, erlebte er schockiert mit, dass das moderne Dreirad "ohne Verzögerung" auf die Kreuzung zusteuerte - mit geschätzten 30 Stundenkilometern. "Das Gemeine war, dass er so tief fuhr", bestätigt der Zeuge die schwierigen Sichtverhältnisse, die Gutachter Harry Herrwerth analysierte: Der in etwa 1,80 Metern Höhe an einer dünnen Stange angebrachte, rot-gelbe Wimpel sei nur einen Sekundenbruchteil zwischen dem Grün zu sehen gewesen. "Einen Radfahrer egal welcher Größe hätte die Autofahrerin vermutlich noch rechtzeitig erkannt", schätzt Herrwerth. Ausreichend Reaktionszeit wäre der 38-Jährigen hingegen geblieben, auch auf das Handbike zu reagieren, "wenn sie statt der etwa 30 Stundenkilometer nur 21 gefahren wäre". Auf dem Feldweg, der von Anliegern genutzt werden darf, könne theoretisch bis Tempo 100 gefahren werden. Vorfahrtsschilder gibt es nicht, es gilt die Regel "Rechts vor Links". "Das spätere Opfer hatte uneingeschränkt das Vorfahrtsrecht", betont dann auch der Erste Staatsanwalt Thomas Bischoff in seinem Plädoyer. Selbst wenn der Handbiker sehr flott unterwegs gewesen sei - "ändert das rechtlich nicht das Geringste an der Tatsache, dass er das durfte." Beim geforderten Strafmaß bleibt Bischoff wegen der nun klareren schwierigen Umstände des Unfalls unter dem ursprünglich verhängten Strafbefehl, den die Autofahrerin abgelehnt hatte: Statt 120 Tagessätzen à 50 Euro - damit wäre die bislang Unbescholtene auch vorbestraft gewesen - fordert er nun 90 Tagesätze. Sie sei doch nicht "im gleichgültigen Blindflug" unterwegs gewesen, revidiert er seine erste Beurteilung. Bischoff verzichtet außerdem darauf, den Führerschein einziehen zu lassen. Autofahren gehört für die Selbstständige, die in einem nicht per ÖPNV erschlossenen Gebiet lebt, zu ihrem Beruf. Für die Nebenkläger schließt sich Ralf Meyer der Forderung an.

Verteidiger Ekkart Hinney, der mit seinem Vorschlag, nach der Beweisaufnahme das Verfahren einzustellen, auf keine Gegenliebe bei Anklage und Richterin stößt, erklärt 30 Tagessätze für ausreichend. "Kein Autofahrer ist in der Lage, in jeder Sekunde hundertprozentig genau das Richtige zu tun", verweist er auf nach seiner Ansicht schuldmindernde "besondere Umstände".