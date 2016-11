„Er war ein großartiger Staatsschauspieler“

Welchen Einfluss hatte seine Frau Loki auf ihn? Wie war er privat? Und ganz besonders: Warum konnte er es sich erlauben, hochkomplexe Fragen in Interviews mit einem einfachen "Nö" zu quittieren, und dabei noch genüsslich an seiner Zigarette zu ziehen?

Mit Fragen dieser Güteklasse haben sich Autor Thomas Karlauf und Politiker Peer Steinbrück am Mittwochabend im Deutsch-Amerikanischen-Institut (DAI) in Heidelberg auseinandergesetzt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Institutsdirektor Jakob Köllhofer. Gegenstand der Diskussion - nach der Einleitung wohl überflüssig zu erwähnen - war Altkanzler Helmut Schmidt.

Thomas Karlauf hat jüngst eine Biografie herausgebracht, die sich mit den Jahren nach dessen Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt 1982 beschäftigt (was noch mehr als 30 waren). "Damals hat Schmidt, versucht, sich ein anderes Leben aufzubauen", so der Autor. "Doch egal was du nach dem Kanzleramt machst, es ist ein Absturz von 100 auf Null." Schmidt habe schwer gebeutelt, dass er nur noch in der "Zeit" über die Politik der anderen schreiben, selbst aber nicht mehr mitwirken konnte. "Klar war aber, dass er selbst alles viel besser gemacht hätte als seine Nachfolger", sagte Karlauf, der uneingeschränkten Zugang zu Schmidts privatem Archiv bekam. Dort habe es übrigens einen Ordner mit der Aufschrift "Gegner" gegeben. Gespannt hätte Karlauf ihn geöffnet - und nur einen einzigen Namen vorgefunden: Erhard Eppler. Es sind solche Anekdoten, die beim Publikum gut ankommen. Etwa auch, als Schmidts langjähriger Freund Steinbrück erzählte, dass er bei den ständigen Schach-Partien ein guter Verlierer gewesen sei. Oder, dass er neben seiner Loki für keine andere Frau auch nur ein Auge hatte. Privat sei er zudem bescheiden gewesen. "Ein ganz normaler Mensch, bestellte bei Empfängen oft nur eine Bohnensuppe", so Steinbrück.

Für ihn war Schmidt deshalb so beliebt, weil er die Dinge klar ansprach. "Er verkörperte einen ausgestorbenen Typus. Die Menschen sehnen sich in der Politik nach jemandem wie ihm." Nicht zuletzt habe er es aber wie kein Zweiter verstanden, sich zu inszenieren. Darin sind sich alle am Tisch einig: "Helmut Schmidt war auch ein großartiger Staatsschauspieler."