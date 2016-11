Rund zwei Jahrzehnte leben sie unter einem Dach in einem Einfamilienhaus. Er bringt die Kleine zur Schule und kümmert sich stets vorbildlich um ihre Tochter - erzählt die Mutter und Lebensgefährtin. Gestern sitzen der Stiefvater und die heute fast 30-jährige Tochter sich im Landgericht Heidelberg gegenüber, die Mutter ist als Zeugin gefragt. Seit der Grundschulzeit, gesteht der Handwerker, hat er das Mädchen regelmäßig sexuell missbraucht. Mindestens 24 Mal habe er allein in den Jahren vor ihrem 14. Geburtstag Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Seine Partnerin kann sich all das "nicht vorstellen". Hinter der Fassade einer heilen Familie scheinen sich Abgründe aufgetan zu haben. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes. Das Gesetzbuch sieht dafür eine Haftstrafe von zwei bis zehn Jahren vor.

Tochter verlässt den Saal

"Er war ihr ein sehr guter Vater", versichert die Kauffrau mehrfach, als ob sie sich selbst überzeugen müsste. Die Hände gestikulieren geschäftig, die Schultern sind ebenfalls in Bewegung, als sie die Fragen der Vorsitzenden Richterin Daniela Kölsch beantwortet. Dabei schlägt die Mutter lächelnd einen verbindlichen Ton an, die Stimme lässt keine Emotionen erkennen. Was sie von den Angaben der Tochter halte? "Das erscheint mir sehr unglaubwürdig." Die junge Frau, die als Nebenklägerin neben ihrer Anwältin und der Staatsanwältin sitzt, steht auf und verlässt wortlos an der Mutter vorbei den Saal.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat sie zuvor erzählt, wie der Stiefvater zum ersten Mal nachts an ihr Bett kam und sie im Intimbereich streichelte. "War das schön? Das kannst Du jetzt öfter haben", soll er gesagt haben. Bald habe sich aus den Übergriffen Geschlechtsverkehr entwickelt. Anschauen konnte sie ihn dabei nicht. "Es hat sie immer geekelt", gibt eine Polizeibeamtin Inhalte der Befragung wieder. Wenn sie jemandem davon erzähle, komme er ins Gefängnis und sie zerstöre die Familie, soll er gedroht haben. Wohl in einer Mischung aus Angst und Scham schweigt das Kind, die Übergriffe ziehen sich durch die Jugend und junge Erwachsenenzeit. Tatort ist oft das Jugendzimmer, aber auch am Urlaubsort und in einem Wohnwagen missbraucht der heute 54-Jährige die ihm Anvertraute. Als das Mädchen Beziehungen zu Jungen aufnimmt, versucht der Stiefvater, eifersüchtig, das zu stören, schickt SMS und sogar Videos von seinem erregten Geschlechtsteil.

An der Seite seiner Verteidigerin Andrea Combé sagt er nun fast nichts, bricht immer wieder in Tränen aus. Die Anwältin liest das uneingeschränkte Geständnis vor. Er nickt, sein Kopf kippt immer wieder nach vorne auf die Brust, er versteckt sich hinter seiner Anwältin, scheint sich zu schämen. Im Gefängnis, wo er laut Combé sehr offenherzig berichtet habe, was man ihm vorwirft, sei der Untersuchungshäftling bereits körperlichen Repressalien ausgeliefert gewesen, so dass man ihn verlegt habe. In einer Therapie soll er aufarbeiten, wie es zu den Taten kommen konnte. Es sei ihm nicht allein um die sexuelle Befriedigung gegangen, er habe Gefühle für das Mädchen gehegt, sagt die Anwältin.

Es ist wohl die Liebe eines jungen Mannes, die der jungen Frau die Kraft gibt, sich von den krankmachenden Familienbanden zu lösen und Ende 2015 Anzeige zu erstatten: "Ich habe mich nicht abschrecken lassen und schließlich hat sie sich mir anvertraut", erzählt der Zeuge ausführlich. Der erste Brief der Mutter an die Tochter soll nach der Festnahme des Angeklagten und einer längeren Funkstille eine Zahlungserinnerung wegen des geteilten Handyvertrags gewesen sein.

"Das ist doch normal, dass man seinen Verpflichtungen nachkommt", erklärt die Mutter. Ob sie denn nicht entsetzt sei ob der Vorfälle, die ihr Partner gestanden habe? "Was erwarten Sie von mir, Frau Richterin - dass ich hier in Tränen ausbreche?", kommt zur Antwort.