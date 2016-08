Es wimmelt von Geschichten . . .

Alle Bilder anzeigen Kimberley Hoffman (o.) zeichnet ein Wimmelbuch über Heidelberg. Wo Oberbürgermeister Eckart Würzner (r.u.) oder eine porträtierte Passantin (r.o.) im fertigen Buch zu finden sein werden, entscheidet sich erst später. © akj

Es braucht nur ein paar Striche. Wenige Minuten, bis der Mann vom Nebentisch auch auf dem Papier lebendig wird: Kimberley Hoffman sammelt Menschen. Sie sammelt Eindrücke und Geschichten. Sie bannt sie auf Papier, hält sie fest, mit Bleistift in ihrem Skizzenbuch. Es sind Vorbereitungen für ein Wimmelbuch über Heidelberg, das die selbstständige Illustratorin anfertigt. In diesen besonderen Bilderbüchern wimmelt es nur so von Details: von Menschen, Tieren und Gegenständen.

Die 51-Jährige arbeitet für den Tübinger Silberburg-Verlag. Es ist ihr erstes Wimmelbuch - und ihr "Traum-Auftrag", verrät Hoffman: "Ich bin sehr detailverliebt. Ich mag es, wenn man in den Bildern Dinge wiederfinden und immer wieder Neues entdecken kann." Fünf Doppelseiten sollen die Betrachter unter anderem in den Zoo, an den Neckar und auf den Marktplatz führen. Menschen, die sich von Kimberley Hoffman haben zeichnen oder fotografieren lassen, werden sich irgendwo dort wiederfinden: vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht zu einer anderen Jahreszeit.

Kindergeburtstag und Zoo

Bilder aus Heidelberg Das Heidelberg-Wimmelbuch soll im Frühjahr 2017 im Silberburg-Verlag erscheinen. Bereits jetzt können Interessenten ein Exemplar vorbestellen - per E-Mail an: info@silberburg.de oder per Telefon unter der Rufnummer 07071 / 6 88 50. Der Silberburg-Verlag macht seit zwei Jahren regionale Wimmelbücher, es gibt bereits Exemplare über Stuttgart, den Stuttgarter Zoo Wilhelma und die Schwäbische Alb. Diese Bilder stammen von der Illustratorin Tina Krehan. Derzeit entsteht ein weiteres Wimmelbuch am Bodensee.

Wenn sie ihr Skizzenbuch öffnet, sprudeln auch die Geschichten aus ihr heraus: Von dem Baby mit der dicken Windel, die sich am Wasserspielplatz vollgesogen hat. Von dem kleinen Mädchen, das genüsslich aus einem Eimer trinkt - zuvor hat es eine dreckige Socke darin ausgewaschen. Von dem fröhlichen Kindergeburtstag im Märchenparadies auf dem Königstuhl oder den Riesenschildkröten, die sie im Zoo anfassen durfte. Manche Details - etwa ein T-Shirt mit Krokodilen - haben schon Farbe, andere Skizzen sind mit kleinen Notizen ergänzt, um Besonderheiten im Gedächtnis zu bewahren. Manchmal geht es auch nur darum, eine Bewegung richtig festzuhalten.

"Ich mache ein Buch für die Menschen, die hier leben", sagt Kimberley Hoffman. Wimmelbücher betrachtet die Künstlerin als "guten Einstieg, um mit Kindern zu lesen: Sie regen die Fantasie an. Man kann Geschichten finden und erfinden. Und natürlich verbringen Eltern oder Großeltern dabei Zeit mit den Kleinen."

Wenn sie sich nun an die Arbeit macht, um die Buchseiten zu gestalten, beginnt Kimberley Hoffman mit Papier und Bleistift. Später scannt sie den Entwurf ein, bearbeitet ihn am Rechner. "Aber es bleibt ein Handwerk", betont sie. Denn sie malt dann mit einem Grafik-Stift auf dem Tablet weiter. Eine Doppelseite, erklärt sie, kann bis zu 50 Schichten haben. Sie versuche aber, mit weniger Ebenen auszukommen. Eine Illustration anzufertigen, das sei ein bisschen so wie Kinderkriegen: "Erst sind da die Wehen und die Aufregung. Wenn es fertig ist, ist es ein Teil von dir und doch ist es eigenständig. Manchmal artig, manchmal aber nicht. Egal: Man liebt es."

Kimberley Hoffman ist im US-amerikanischen Bundesstaat New York aufgewachsen. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Wolfenbüttel bei Braunschweig. Die Heidelberger erlebt sie bei ihren Besuchen "als besonders freundlich und offen". Sie sehe viel mehr in der Stadt als das Schloss und andere Touristenziele, betont sie.

Deutsche Liebe in New York

Nun gibt es aber auch zwei weitere Geschichten im Leben der Künstlerin, die sie unweigerlich mit Heidelberg verbinden: Ein entfernter Verwandter betrieb Ahnenforschung und kontaktierte ihre Familie. Als sie daraufhin mit 17 Jahren zum ersten Mal - und allein - nach Deutschland reiste, besuchte sie in Heidelberg Menschen, die sie nie zuvor getroffen hatte.

Und dann - Anfang der 90er Jahre - lernte sie ausgerechnet im Café Heidelberg in New York City einen Mann kennen. Kimberley Hoffman erinnert sich sehr genau: Es war Freitag, der 13. Ein stürmischer, verregneter Tag. Noch am selben Abend küsste er sie.

Der junge Mann verpasste seinen Flug zurück nach Deutschland und blieb ein paar Tage in New York. Als er abreiste, sagte Kimberley, damals 27 Jahre alt, sie werde ihn besuchen kommen. "Ganz oder gar nicht", war seine Antwort. Auch im Leben wimmelt es ja bekanntlich von verrückt-schönen Geschichten: Dreieinhalb Monate später saß Kimberley Hoffman im Flieger, im Gepäck ein Ticket nach Deutschland - ohne Rückflugkarte.