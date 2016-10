Fällt die Schlossweihnacht aus?

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Am 21. November beginnt in Heidelberg die Saison der Weihnachtsmärkte. Auf dem Bismarckplatz, dem Uniplatz und auf dem Marktplatz locken urige Buden, auf dem Kornmarkt erwartet ein Winterwäldchen Besucher und auf dem Karlsplatz wird eine Eisbahn aufgebaut. Doch hinter dem Weihnachtsmarkt im Schlosshof hoch oben über der Stadt stehen in diesem Jahr offenbar dicke Fragezeichen. Für Dienstag hat der Veranstalter, die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, eine Pressekonferenz angekündigt, in der vorgestellt werden soll, "wie es in diesem Winter weitergeht". Bis dahin will man sich noch bedeckt halten - obwohl bereits in der Stadt spekuliert wird.

Als "Genießer-Weihnachtsmarkt" hat sich das romantische Weihnachtsdorf einen Namen gemacht: Besucher spazierten auf Holzwegen durch die weiße Zeltstadt im Stückgarten, in der Kunsthandwerker und Gastronomen ihre Waren anboten.

Fünf Jahre organisiert

Wenn die Dämmerung hereinbrach, entfaltete die illuminierte Schlossruine für die hübschen Pagodenzelte eine Bilderbuch-Kulisse. Unbestritten hatte man bei diesem Weihnachtsmarkt auch den schönsten Blick auf die Stadt: Einen Becher Glühwein oder Punsch in der Hand, konnte man von hier die ganze Altstadt bewundern.

Seit 2010 hat die Schlossweihnacht jedes Jahr stattgefunden, bestätigt Schlossverwalter Michael Bös. Ansonsten mochte er gestern zu den Spekulationen, dass es in diesem Jahr kein weißes Zeltdorf vor der romantischen Ruine geben wird, gar nichts sagen und verwies auf den Termin am Dienstag.

Anfänglich ein Geheimtipp, hat sich die Schlossweihnacht rasch zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Doch hier begannen auch die Probleme: Verstopfte Straßen und überlastete Parkplätze waren die Kehrseite der Schlossweihnacht. Mit der Stadt, der Polizei und den Rettungsdiensten sollte im Dezember 2015 ein Konzept erarbeitet werden. Die Lage blieb trotz der Möglichkeit, die Bergbahn zu nutzen, der Schwachpunkt: Für Kinder und Ältere ist der steile und mühsame Weg zu Fuß über altes Steinpflaster kaum zu schaffen - besonders im Winter.

Heidelberg Marketing, wo Veranstaltungstermine und Touristeninfos zusammenlaufen, gab gestern weder eine Bestätigung noch ein Dementi zum möglichen Aus. Auf der Internetseite der städtischen GmbH war die Schlossweihnacht gestern Vormittag noch unter den Weihnachtsmärkten aufgelistet.

Keine Infos in Terminübersicht

Doch während beim Budenzauber in der Altstadt, der Eisbahn und dem Winterwäldchen bereits die aktuellen Termine für 2016 vermerkt waren, stand hinter der Schlossweihnacht "3. bis 15. Dezember 2015" - also der Termin des vergangenen Jahres. Am Nachmittag war der Eintrag auf der Internetseite dann komplett gelöscht. Auf der Seite www.veranstaltung-baden-wuerttemberg.de von einem Buchverlag wird die Heidelberger Schlossweihnacht zwar mit dem Termin 1. bis 13. Dezember vermerkt - der Link führt aber zu einem Plakat der Schlossweihnacht in Bruchsal, die am 9. Dezember beginnt.

Wer auf www.weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de nachschaut, erfährt: "Heidelberger Schlossweihnacht: Der nächste Termin ist uns nicht bekannt. Falls Sie aus der Gegend kommen und den neuen Termin kennen, können Sie uns diesen über das Formular mitteilen."