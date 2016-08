Familie im Auto bedroht

Acht Streifenwagen waren nötig, um am Montagmorgen einen Streit auf dem Emmertsgrund zu schlichten. Über den Auslöser der Auseinandersetzung an der Kreuzung der Emmertsgrundpassage zur Otto-Hahn-Straße rätseln die Ermittler selbst. Jedoch sollen eine 41-Jährige samt 32-jährigem Partner und den gemeinsamen Kindern in ihrem Auto bedroht worden sein.

Die Familie wurde nach Angaben der 41-Jährigen an der Kreuzung von zwei Männern angehalten, die in einem A-Klasse-Mercedes unterwegs waren. Ein Porsche mit mehreren Insassen blockierte die Autos. Es soll zu heftigen Wortwechseln und Bedrohungen gekommen sein, so dass die Frau mit den Kindern aus dem Auto flüchtete. Als der 32-Jährige mit dem Auto wegfahren wollte, prallte er mit einem heraneilenden Streifenwagen der Polizei zusammen. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt 3500 Euro.

Sieben weitere Streifenwagen-Besatzungen befriedeten die Situation. Der Porschefahrer war beim Eintreffen der Beamten schon verschwunden. Da die Insassen des Mercedes die Familie mit Messern, Schlagwerkzeugen und auch einer Schusswaffe bedroht haben sollen, durchsuchte die Polizei deren Wagen, fand auch entsprechende Gegenstände, aber keine Waffe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben und nimmt Anrufe unter 06221/341 80 entgegen. bjz