Flamingos wohnen in Reithalle

Heidelberg. Energisch schleudert ein Hornrabe seine Futterschüssel durch eine Blessbock-Box im Afrikahaus. Der blecherne Behälter kracht scheppernd gegen das Gitter. "Ich glaube, es gibt bald Abendessen, der hat bestimmt Hunger", vermutet der fünfjährige Jonathan. "Nein, der ist eher auf Krawall gebürstet, weil es ihm hier drin ein bisschen langweilig ist. Und dann macht er immer Quatsch", erklärt die Tierpflegerin und grinst. "Genau wie ich", sagt der kleine Zoobesucher verständnisvoll. "Aber warum wohnen die denn jetzt hier bei den Blessböcken?", stellt der Fünfjährige eine Frage, die derzeit viele Zoobesucher beschäftigt.

Kein Piep zu hören

Tatsächlich ist es im Tiergarten ungewöhnlich still. Auf dem sonst von Geschnatter erfüllten Flamingosee paddeln bloß ein paar Enten und Möwen herum und auch im Küstenpanorama ist kein Piep zu hören. "Die Vögel sind alle in geschlossene Bereiche gebracht worden, damit sie sich nicht mit der Vogelgrippe infizieren, an der in Baden-Württemberg schon einige Vögel gestorben sind", erklärt Vogelkurator Simon Bruslund. Wilde Vögel könnten die Krankheitserreger an die Zoobewohner weitergeben. "Wir wollen keines unserer Tiere der Gefahr einer Infektion aussetzen und haben uns in enger Abstimmung mit den zuständigen Veterinärbehörden entschieden, all unsere Vögel aufzustallen", benutzt Bruslund den Fachbegriff. Deshalb logieren die Flamingos in den ehemaligen Stallungen des Reitvereins. Für Besucher sind diese Areale tabu: "Hinter die Kulissen dürfen nur berechtigte Personen", sagt der Kurator. Zudem seien die Volieren mit Folienüberdachungen und engmaschigen Gittern ausgestattet worden, so dass keine Wildvögel eindringen könnten.

Weihnachten im Zoo Damit die Spannung vor Heiligabend nicht ins Unermessliche steigt, liest Zoodirektor Klaus Wünnemann heute von 11 bis 12 Uhr im Raubtierhaus tierische Geschichten vor.

An den Weihnachtsfeiertagen hat der Zoo von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Dann kann man die Syrischen Braunbären beobachten, die sich auch bei kühlen Temperaturen nicht von einem Bad abhalten lassen.

Im beheizten Menschenaffenhaus sorgt das neun Monate alte Orang-Utan-Männchen Berani für Aufmerksamkeit. Es ist im März 2016 im Heidelberger Zoo auf die Welt gekommen.

Obwohl sich die Zoomitarbeiter viel Mühe gegeben haben, die Ausweichquartiere für die Vögel so angenehm wie möglich zu gestalten, bedeute die Umsiedlung für die Tiere Stress. Dadurch komme es möglicherweise zu Auseinandersetzungen, weil die Vögel ihre sozialen Strukturen neu festlegen müssten. Auch mit Störungen im Mauserrhythmus oder Ausfällen beim Brüten rechnen die Experten. Wann die Tiere wieder zurückkehren, sei unterschiedlich. Die Flamingos, die sich jetzt an die Wärme gewöhnt hätten, müssten bis zum Frühjahr warten. "Es wäre zu gefährlich, die Tiere der ungewohnten Kälte auszusetzen", sagt Tierärztin Barbara Bach.

Volieren überdacht

Ganz auf Vögel müssen die Besucher laut Sprecherin Barbara Rumer aber doch nicht verzichten: "Die Volieren der Kakadus, Blassuhus, Geierraben, Uhus, Kolkraben und Neuntöter sind entsprechend gesichert worden. Und auch die Hornraben haben es gut getroffen, denn im Afrikahaus ist ein Teil der Freianlage ebenfalls überdacht worden.

Dem rebellischen Raben reicht das wohl nicht, er schleudert immer noch seine Futterschüssel durch die Box, was die Blessböcke von gegenüber sehr kritisch beäugen.