Fledermausschutz kippt Schlossweihnacht

"Es tut richtig weh, ist wie ein Schuss ins Knie", sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Auch sein Kollege Andreas Falz sowie Schlossverwalter Michael Bös steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als sie gestern im Besucherzentrum des Heidelberger Schlosses bestätigen, was schon in der Stadt diskutiert wird: Die Schlossweihnacht, der Adventsmarkt vor der romantischen Kulisse hoch über der Stadt, fällt in diesem Jahr aus - und 2017 wird es eine solche Veranstaltung vermutlich auch nicht geben.

Hintergrund: Seit sich der einstige Geheimtipp über 50 Pagodenzelten entwickelt hat, ging die Zahl der hier überwinternden Fledermäuse laut Hörrmann "dramatisch" zurück. Die europaweit einzigartige und streng geschützte Kolonie soll an drei Standorten rund um den Weihnachtsmarkttrubel um die Hälfte geschrumpft sein. Nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Artenschutz" habe man nicht anders handeln können, als die Schlossweihnacht abzusagen.

Man habe den Antrag für eine Baugenehmigung zurückgezogen, mit der von der Stadt die Erlaubnis dafür eingeholt werden sollte, den Stückgarten offiziell zu einem Veranstaltungsort zu machen. Damit kamen die "Schlossherren" indes vermutlich einer Ablehnung zuvor: "Wir hätten die Genehmigung wohl nicht bekommen", räumt Hörrmann ein. Das lag wohl weniger an den nötigen Plänen, wie das zunehmende Verkehrschaos zu verhindern sei, noch am nachgereichten, ebenfalls geforderten Brandschutzkonzept: "Beides hätten wir durchgebracht", schätzt Geschäftsführer Hörrmann. Doch an den Fakten, die die Fledermausbeauftrage Brigitte Heinz vorgelegt hatte, kam keiner der Verantwortlichen vorbei.

Zwei streng geschützte Arten ziehen sich, sobald es Frost gibt, in geschützte Ecken des großen Sandsteinbaus zurück: Die Zwergfledermaus, die nur so viel wiegt wie zwei Stück Würfelzucker, und das Große Mausohr. Sie ist mit 40 Zentimetern Flügelspannweite die größte heimische Fledermausart.

Beide Arten sind streng geschützt und die Kolonie in der Schlossruine gilt als europaweit einzigartig. Ob es tatsächlich der Trubel des Weihnachtsmarktes war, der die Tiere aus den Höhlen der Rittertreppe gegenüber des Stückgartens, aus dem Gang unter dem Elisabethentor (Südwestgang) sowie aus dem Torturm und der Westkasematte mit Rondell vertrieb, oder vielleicht der zuletzt sehr milde Winter - oder am Ende die Kombination dieser beiden und noch weiterer Faktoren, vermag niemand zu sagen. Seit Jahren darf nur in der Hälfte des Jahres am Schloss gebaut beziehungsweise saniert werden - auch das ein Zugeständnis an die einzigartige Fledermauspopulation.

"Fakt ist, dass wir der Expertin vertrauen und über all die Jahre sehr gut zusammenarbeiten", schätzt und lobt Hörrmann die Expertise der Fledermausfachfrau Brigitte Heinz, die gestern nicht erreichbar war.

Man habe bereits alle Möglichkeiten des Lärmschutzes und die Einrichtung von Sichtschutz ausgenutzt und auch Alternativstandorte überprüft. Doch um die Schlossweihnacht zum Beispiel auf die Scheffelterrasse zu verlegen, sei ein immenser Aufwand für die Infrastruktur nötig: "Wasser, Abwasser, Strom. . . alles in allem sind wir da den Kosten von 200 000 Euro näher als 100 000 Euro", erklärt Hörrmann. "Dafür ist schlicht kein Geld da."

Dass die Entscheidung jetzt im Oktober falle, liege daran, dass man bis zuletzt nach Lösungen suchte und auch das Brandschutzgutachten nachreichte. Die interessierten Standbetreiber seien indes schon am Ende des Weihnachtsmarktes 2015 darüber informiert worden, dass die Veranstaltung "wackle".

"Noch keine Zusagen gegeben"

Und: "Wir hatten noch keine feste Zusage gegeben", betont Hörrmann. Um Härten abzufedern - einige Standbetreiber hatten sich auf die Schlossweihnacht konzentriert und finden nun keine Alternative - werde man versuchen, zum Beispiel zum neuen Weihnachtsmarkt im Raststatter Schloss zu vermitteln. "Entscheiden können wir das aber nicht", stellt der Geschäftsführer klar. "Es kostet Geld - und es wird Besucher kosten", zielt er auf die Folgen der Entscheidung.

Als "Ersatz" sind nun Chorkonzerte an den vier Adventswochenenden angedacht. Sie finden im Innenhof statt und können maximal von 1000 Besuchern gleichzeitig besucht werden. "Leise", werden sie sein müssen, fügt Hörrmann schnell hinzu: "Posaunen werden nicht dabei sein."