„Fotowald“ und Filmporträt

Heidelberg. Ein Spaziergang durch die bewegte Geschichte des Jugendtanztages - so beschreibt Kuratorin Hannah Dziobek die interaktive Ausstellung zum 30. Geburtstag der Heidelberger Institution, die die 17-Jährige zusammen mit der 16-jährigen Ella Knorz entwickelt hat. Die Exponate sind ab nächster Woche und bis Anfang Februar im Rathaus in Heidelberg zu sehen.

Hannah Dziobek und Ella Knorz tanzen nicht nur selbst am Haus der Jugend, seit sie vier Jahre alt sind - sie haben mit dieser Ausstellung dem Jugendtanztag ein umfassendes und sehr modernes Denkmal gesetzt. Unzählige Fotos aus den vergangenen Jahren, die die Familien der Tänzer zur Verfügung gestellt haben, hat Hannah in einem "Fotowald" arrangiert. Sie wurden dazu an einem speziell gefertigten Gerüst aufgehängt und lassen jeden, der sich darauf einlässt, bildlich in die Welt der Jugendtanztage eintauchen.

Spannende Hommage

Ausstellung und Dokumentation Die Ausstellung ist ab dem 10. Januar bis voraussichtlich 3. Februar im Rathaus am Heidelberger Marktplatz zu sehen. Eröffnung: 10. Januar, 18 Uhr. Ein Ausstellungskatalog mit den Ausstellungstexten, einer Auswahl an Interviews und vielen Fotos (5 Euro) sowie die beiden gezeigten Filme auf DVD sind im Haus der Jugend käuflich zu erwerben. Mehr Infos und Eindrücke der Ausstellungen unter: www.hausderjugend-hd.de Die Dokumentation "30 Jahre Jugendtanztag" ist dem kürzlich verstorbenen Stadtjugendpfleger Hermann Bühler gewidmet, der als Gründer der Heidelberger Jugendkulturtage den Grundstein für den Erfolg des Jugendtanztages gelegt hat. Der Heidelberger Jugendtanztag wird in Kooperation mit dem Verein Stadtjugendring Heidelberg veranstaltet.

Die aufwendigen und fantasievollen Kostüme waren alle schon auf der Bühne zu sehen, Plakate und bebilderte Litfaßsäulen erzählen von der wechselhaften Geschichte der Veranstaltung. Zwei Pulte mit einem Klapprätsel und einem Tänzermemory sorgen für Unterhaltung. Die Installation "14 Schritte zum Jugendtanztag" macht greifbar, wie aufwendig die Vorbereitungen sind.

Besonders eindrücklich sind die Interviews, die Hannah und Ella mit Wegbegleitern, Ideengebern und natürlich mit Uschy Szott führten. Ella hat einige davon in ihrer Dokumentation "30 Jahre Jugendtanztag" filmisch umgesetzt - eine spannende, hochinteressante und kurzweilige Hommage an den Jugendtanztag, die ebenfalls zu sehen ist.

Der Jugendtanztag, so erfährt man, stieß von Anfang an auf großes Interesse, hatte aber auch immer wieder mit Schwierigkeiten wie der Suche nach passenden Räumlichkeiten oder der Anpassung der Sicherheitskonzepte zu kämpfen. Oberbürgermeister Eckart Würzner erzählt sowohl aus der Sicht des Vaters einer Tänzerin, als auch aus der des Stadtoberhauptes. Er findet vor allem Niveau und Vielfalt gut, ihm gefällt das Spektrum "von Hip-Hop bis Schwanensee." Man erfährt auch, dass kurz nach den Anschlägen in New York 2001 erwogen wurde, die Veranstaltung aus Angst vor terroristischen Anschlägen abzusagen. Und wie sich die Geister bis heute am 1995 eingeführten Hip-Hop-Contest und der damit verbundenen Bewertung der Tänzer scheiden. Die Interviews werden ergänzt durch Filmschnipsel aus den Veranstaltungen der vergangenen Jahrzehnte. Der eine oder andere wird sich sicher wiedererkennen und auch Uschy Szott ist als Solotänzerin zu sehen. Weitere Interviews in gedruckter Form lassen Bühnenbildner und Kulissenbauer, Eltern, Helfer und Tänzer zu Wort kommen.

Mehr als 40 Interviews haben Hannah und Ella geführt. Termine zu bekommen war nicht schwer. "Sobald wir die Stichworte Jugendtanztag oder Uschy Szott erwähnten, rannten wir überall offene Türen ein." Ella hat darüber hinaus 35 DVDs gesichtet, die ausgewählten Szenen vom Fernseher abgefilmt und aufwendig bearbeitet. Für einen zweiten Film hat sie Uschy Szott fast ein Jahr mit der Kamera begleitet und so die Entstehung eines Jugendtanztages dokumentiert. "Für mich war es toll, das einmal aus ihrer Sicht zu erleben." Mit Hannah Dziobek und Ella Knorz haben sich nicht nur zwei erfahrene Jugendtanztag-Teilnehmerinnen, sondern auch zwei Profis an die Umsetzung dieser Aufgabe gewagt. Beide haben trotz ihres jungen Alters bereits reichlich Erfahrung: Hannah sorgte vor gut zwei Jahren mit ihrer Ausstellung "rorgeschichte - Rohrbach im 1. Weltkrieg" für Furore, Ella dreht Filme, seit sie zehn Jahre alt ist, und nimmt erfolgreich an Wettbewerben teil.

Mehr als 100 Helfer

Was macht die Faszination des Jugendtanztages aus? Immerhin sind mittlerweile jährlich über 100 Helfer im Boot, mehr als 800 Tänzer nehmen am zehnstündigen Programm teil. Über die Jahrzehnte waren mehr als 20 000 Heidelberger Teil des Jugendtanztages, unzählige mehr haben ihre Kinder, Geschwister oder Freunde begleitet. Ein Erfolgsfaktor scheint der Zusammenhalt zu sein. Schon die anstrengende Vorbereitungszeit, so ist es in den Zitaten zu lesen, ist für viele wie ein großes Familientreffen.

Der Jugendtanztag sei, so schreibt Hannah Dziobek, gelebte Jugendarbeit. Er biete gleichzeitig auch Tänzern eine Chance, die sonst wenig oder keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Und leiste schon immer Integrationsarbeit, indem er auch Tänzern mit Migrationshintergrund oder aus Brennpunktvierteln eine Bühne bietet.