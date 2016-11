Freie Fahrt zum Klosterhof

Er gilt vielen Heidelbergern als der schönste in der ganzen Stadt und ist deswegen schon lange kein echter Geheimtipp mehr: Der Adventsmarkt rund um das Stift Neuburg wird auch in diesem Jahr stattfinden - trotz der Baustelle vor dem Klosterhof. Während der Wochenenden wird die Stiftstraße als Einbahnstraße geöffnet.

Aktuell rammen Bauarbeiter Spundwände zur Absicherung des Stiftweges in die Erde. Deshalb ist die Straße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Diese Sperrung wird für die vier Wochenenden des Adventsmarktes aufgehoben, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Während des Adventsmarkts wird der Stiftweg im Baustellenbereich halbseitig befahrbar sein. Es gelte dann eine Einbahnregelung bergauf, also vom Neckar in Richtung Köpfel.

Mit Bus und Schiff erreichbar

Adventsmarkt Wie in den Vorjahren ist der Adventsmarkt rund um den Klosterhof an den vier Wochenenden vor Weihnachten geöffnet. Start ist am 25. November, letzter Tag am 18. Dezember. Öffnungszeiten sind freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 11 bis 21 Uhr. Geboten wird Kunsthandwerkliches und Produkte aus eigenem Anbau. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.klosterhof-neuburg.de.

Die Stadt macht jedoch darauf aufmerksam, dass der Stiftweg ist nur an den Wochenenden halbseitig geöffnet sein wird, also von Freitagmittag bis Montagmorgen. Unter der Woche wird die Straße wieder komplett für den Verkehr gesperrt sein. Großes Thema wird einmal mehr die Parksituation sein. Im Baustellenbereich, direkt gegenüber dem Klosterhof, entfielen nur wenige Parkplätze, informiert die Stadtverwaltung. Geparkt wird während des Adventsmarktes aber ohnehin üblicherweise unterhalb des Klosters oder oberhalb des Klosterhofs. Und zwar in langen Reihen entlang des Stiftweges. Das wird wohl auch diesmal der Fall sein. Deshalb legen Veranstalter und Stadt den Besuchern dringend ans Herz, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Buslinie 34 hält direkt an der Einmündung des Stiftswegs in die Uferstraße, In der Neckarhelle und an der Stiftsmühle. Und die Schiffe der Weißen Flotte legen ebenfalls an Stift Neuburg an, direkt neben der Bushaltestelle. Von dort sind es etwa fünf Gehminuten bis zum Kloster.

Der Adventsmarkt feiert ein kleines Jubiläum: Er findet zum zehnten Mal statt. Es sind wieder 50 bis 60 Aussteller dabei, die qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk anbieten. Zum Teil wechseln die Anbieter von Wochenende zu Wochenende ab, sodass sich auch der mehrfache Besuch immer wieder lohne, sagt Volker Born, der sich um das Marketing für den Adventsmarkt rund um den Klosterhof kümmert. Der Markt richtet sich gezielt an Familien. Deshalb gibt es auch wieder ein Kinderkarussell, und der Nachwuchs kann auch einmal auf Tuchfühlung mit den Lämmern, Kälbchen und Ziegen gehen, die den landwirtschaftlichen Betrieb bevölkern.

Produkte aus eigenem Anbau

Es gibt hausgemachten Glühwein, Kinderpunsch oder Bio-Bier aus der Klosterbrauerei und weitere Produkte aus eigenem Anbau oder regionalen Anbietern.

Ebenfalls wieder im Angebot ist der Christbaumverkauf - sowohl aus konventionellem wie aus ökologischen Anbau. Und damit der Abtransport der Bäume nicht so beschwerlich ist, gibt's die Bäume erstmals auch direkt unten an der Uferstraße zu kaufen.