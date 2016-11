„Gastfreundschaft ist uns heilig“

Dicke Luft rund ums beschauliche Kloster: Ein handfester Rechtsstreit überschattet das Leben im Stift Neuburg bei Ziegelhausen. Die Mönche der Benediktinerabtei haben dem Pächter ihrer Kloster-Gastronomie und des Landwirtschaftsbetriebs gekündigt - mit Wirkung zum 31. Dezember dieses Jahres. Der Pachtvertrag für die Klosterhof Neuburg GmbH & Co KG war im Jahr 2007 allerdings für 20 Jahre abgeschlossen worden, mit einer Option auf weitere zehn Jahre. Damit läuft der Vertrag nach Überzeugung von Pächter Zeljko Dadic noch bis zum Jahr 2027. Und er ist nicht gewillt, aus diesem Vertrag auszusteigen.

Der Fall beschäftigt die Gerichte schon seit 2013. Das Landwirtschaftsgericht erklärte die Kündigung zum Jahresende für rechtens. Das wollte der Pächter allerdings nicht hinnehmen. Jetzt wird der Streit in zweiter Instanz am 16. November vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe verhandelt.

Vorwürfe bleiben diffus

Klosterhof GmbH & Co KG Die Gesellschaft hat mit ihren beiden Geschäftsführern Zeljko Dadic und Hartmut Jäger im Oktober 2007 den Klosterhof inklusive Gastronomie und Landwirtschaft von den Mönchen der Abtei übernommen. Der Pachtvertrag wurde über 20 Jahre Laufzeit geschlossen - mit der Option, um weitere zehn Jahre zu verlängern. Das Konzept beinhaltet ökologische Landwirtschaft mit Selbstvermarktung der Produkte im eigenen Hofladen. Der Klosterhof beschäftigt fünf, die Gastronomie sechs Vollzeitkräfte. Hinzu kommen bis zu 80 saisonal Beschäftigte, die nach Bedarf als Erntehelfer oder bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Seit 2015 ist der Klosterhof Mitglied der Erzeugergemeinschaft "Biokreis"

Worum es bei den Vorwürfen gegen den Klosterhof genau geht, bleibt diffus. Es habe in Fragen der Nutzung und Instandhaltung des Areals seit langem Differenzen gegeben, erläutert Abt Winfried Schwab gestern bei einem Pressegespräch im Kloster. Zu Details möchte er sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern, zieht dann aber doch einen Pressebericht aus dem vergangenen Jahr hervor. Dort wird kritisiert, dass Kühe Laub fressen müssten, weil sie nicht genügend Futter hätten.

Man habe sich mehrfach vergebens bemüht, mit dem Pächter ins Gespräch zu kommen, betont der Abt. Man sei auch dazu bereit, ihn für seine Investitionen angemessen zu entschädigen und auszulösen. Aber der Pächter sei eine Aufstellung dieser Investitionen bis heute schuldig geblieben. Auch hätten die Mönche bis heute keine Möglichkeit bekommen, die Räumlichkeiten und ihren Zustand anzuschauen.

Der Pächter der Klosterhof Neuburg GmbH hält die Unterverpachtung des Gastronomiebetriebs ab dem Jahr 2012 für den Auslöser des Streits mit dem Kloster. "Wir haben das Recht, weiter zu verpachten", sagt Zeljko Dadic, Geschäftsführer der Klosterhof Neuburg GmbH. Er erinnert an die Zeiten, als seine Gesellschaft den Hof übernommen hatte. Der Betrieb sei heruntergewirtschaftet, der Viehbestand alt und nicht rentabel gewesen. "Wir mussten die Marke Klosterhof ja erst schaffen. Und dafür haben wir einen Pachtvertrag mit 20 Jahren Laufzeit unterschrieben", will Dadic keineswegs klein beigeben. Doch offenbar will der neue Abt Landwirtschaft und Gastronomie wieder übers Kloster managen. Er sei mit dem Auftrag angetreten, das Kloster neu aufzustellen und zu stärken - auch personell, erläutert er im Gespräch mit den Pressevertretern. Denn derzeit leben insgesamt zwölf Mönche in Ziegelhausen - viel zu wenig, um einen Bestand auf Dauer zu sichern. Da wäre ein florierender Klosterbetrieb inklusive Gastronomie und Landwirtschaft möglicherweise ein gutes Argument für Novizen, sich dem Stift Neuburg anzuschließen. "Wir brauchen junge Männer, die bereit sind, das Leben im Kloster mit uns zu teilen", gibt Abt Winfried Schwab als Ziel aus. Das komplette Stift in Eigenregie weiterzuführen, sei eine durchaus denkbare Variante. Und der Abt hat als Sohn eines Gärtners durchaus Zugang zur Landwirtschaft. "Ich habe schon mit fünf Jahren auf dem Traktor gesessen."

Kerngeschäft der Benediktiner

Nur in einer Frage lässt der Abt keine Zweifel aufkommen: Der Gastronomiebetrieb des Klosters bleibt auf jeden Fall erhalten. "Gastfreundschaft ist uns heilig" beruft sich Schwab auf die Prinzipien, die schon Ordensgründer Benedikt von Nursia ausgerufen hat. Das sei schließlich das "Kerngeschäft, die Marke" der Benediktiner. Ausflügler und Wanderer müssten also keine Sorge haben, vor verschlossenen Türen zu stehen.

An der Fortführung der Gastronmie lässt auch Dadic keinen Zweifel aufkommen, allerdings unter seiner Regie. Wenn der Prozess vorm Oberlandesgericht verloren gehen, werde er bis vor den Bundesgerichtshof ziehen: "Wir werden unseren Vertrag erfüllen - bis 2027 und mit allen Rechtsmitteln, die uns zur Verfügung stehen."