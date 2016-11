Gebrochene Herzen zum Auftakt

Ein Brautkleid, das liegt nahe. Vielleicht sogar zerrissen. Aber auch ein Holzbein und eine Axt symbolisieren das Ende von Beziehungen. Hinter jedem Stück steckt eine eigene Geschichte. Eine von Menschen, die sich einmal geliebt haben. "Museum of Broken Relationships - Erinnerungen an gebrochene Herzen und die verlorene Liebe" heißt die preisgekrönte Ausstellung aus Zagreb, die am 15. Dezember im Landfriedkomplex zur Eröffnung des Interkulturellen Zentrums (IZ) gezeigt wird. Heidelberger - und andere Menschen aus der Metropolregion Rhein-Neckar - können persönliche Stücke beitragen. Vorausgesetzt, sie können sich davon trennen. Denn das Konzept des Künstlerpaars Olinka Vistica und Drazen Grubisic sieht vor, dass sich die Sammlung an jedem Ausstellungsort vergrößert. So hat die als Wanderausstellung gestartete Aktion inzwischen auch zwei feste Adressen in Zagreb und Los Angeles.

Geschichte wichtig

Noch bis Montag können Ent- oder Wiederverliebte dem IZ Erinnerungsstücke anvertrauen. Etwa die Hälfte der Exponate reist an, die andere Hälfte findet sich hier zusammen, erklärt IZ-Leiterin Jagoda Marinic. Eher unspektakulär erscheint eines dieser "Heidelberger" Stücke: An einem Lederband ist ein ebenfalls lederner Ring angebracht, der den Aufdruck "Heppenheimer Winzergenossenschaft" trägt. Kenner wissen: Darin werden Weingläser getragen, etwa bei der jährlichen Weinlagenwanderung an der Hessischen Bergstraße. Führt es zum Beginn einer Liebe oder zu seinem Ende? "Die Stücke und die Geschichten funktionieren in Kombination", sagt Marinic über das eher unscheinbare Erinnerungsstück.

„Gebrochene Herzen“ "Museum of Broken Relationships - Museum der gebrochenen Herzen" ist eine Wanderausstellung, die inzwischen in Zagreb und Los Angeles feste Dependancen hat. Das Konzept: Menschen vertrauen dem Projekt Ausstellungsstücke und die damit verbundenen Geschichten über beendete Liebesbeziehungen an. Die Ausstellung, die zuletzt in den USA, in Istanbul und Südafrika gezeigt wurde, kommt erstmals nach Baden-Württemberg. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr im Interkulturellen Zentrum (Landfreidkomplex, Bergheimer Straße 147) eröffnet. Sie ist bis zum Valentinstag, 14. Februar 2017, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Noch bis Montag, 21. November, können Menschen aus Heidelberg und der Region Erinnerungsstücke samt Geschichte zur Verfügung stellen. Sie werden anonymisiert gezeigt und gehen in den Besitz des Museums über. Internetseite der Sammlung: www.brokenships.com. Hier gibt es Infos zum Projekt und man kann ein Ausstellungsstück anmelden.

Welche Bedeutung der zierliche Tragegurt für ein Paar hatte, erfahren die Besucher der Ausstellung. Wessen Geschichte das ist, allerdings nicht: "Die Geber bleiben anonym." Seit zweieinhalb Monaten laufen am IZ die Vorbereitungen für die Ausstellung, die nicht nur das IZ als Teil des "Welcome Centers" der Stadt eröffnet, sondern auch die ehemalige Schreinerei, die nun zum Museum und großen Veranstaltungsraum verwandelt wurde.

Warum ausgerechnet gebrochene Herzen das neue Haus eröffnen, in dem auch das Amt für Zuwanderungsangelegenheiten sowie ein öffentliches Café ihren Platz haben? "Man lernt über den Umweg der berührenden Geschichten so viel über andere Kulturen", erklärt Marinic, "und aus etwas eigentlich Schmerzhaftem und Traurigem wird etwas Schönes und Verbindendes." Das könnte auch als Symbol für das IZ dienen: Viele Jahrzehnte schlummerte die ehemalige Tabakfabrik vor sich hin, nun wird sie komplett saniert zum Haus, das jeder Ausländer ansteuert, der neu nach Heidelberg kommt. "Und er bekommt gleich mit, welche interkulturelle Arbeit hier geleistet wird", spricht Marinic den Vorteil der kurzen Wege an.

Das IZ hat frisch sanierte, helle Räume im Erdgeschoss bezogen. Bisher im vierten Geschoss waren es etwa 180 Quadratmeter, verteilt auf zwei Büros unter dem Dach. Sie werden nun dem IZ nahestehenden Vereinen für Besprechungen vermietet. Das "Welcome Center" ist insgesamt rund 850 Quadratmeter groß - inklusive Behörde. Der Wartebereich für die Sprechstunden im Obergeschoss liegt direkt neben den IZ-Büros und soll zu einem öffentlichen Café werden - und zum Veranstaltungsort. Es schließt sich ein großer Wintergarten an - für größere Besprechungen und Netzwerktreffen, freut sich Marinic schon auf die Arbeit in diesem abgeschlossenen und doch nach außen so offenen Raum.

Das IZ, mit bundesweitem Pilotcharakter vor vier Jahren gestartet, ist seit einem Gemeinderatsbeschluss am 19. Dezember 2014 eine vom Bund mit insgesamt 300 000 Euro geförderte Institution der Stadt, die Vereine und Gruppen in Heidelberg lebender Migranten vernetzt und fördert.

"Wir kommen zusammen, eine Idee wird vorgestellt und wenn mindestens drei Vereine sich dafür entscheiden, unterstützen wir die Idee mit unserem Fachwissen und unseren Kontakten", beschreibt Marinic einen Teil der Arbeit. Nicht "Vor-Sich-Hin-Wurschteln", sondern Austausch und Vielfalt würden gefördert - "damit die Stadtgesellschaft profitiert".

Typische "Kunden" gibt es nicht: "Zu uns kommt der Austauschstudent aus Japan genauso wie der Flüchtling aus Syrien", sagt die IZ-Leiterin, "aber auch der IT-Experte, der mit seiner Familie seit 40 Jahren hier lebt und nun etwas zurückgeben will - und auch der Professor, der das IZ bei einer Veranstaltung kennenlernt und sich einbringen möchte."