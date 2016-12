Gedenken an Absturzopfer

Heidelberg. Heute vor 25 Jahren sind die Heidelberger jäh aus ihren Weihnachtsvorbereitungen gerissen worden: Ein Oldtimer-Flugzeug vom Typ Douglas DC3 stürzte am Mittag des 22. Dezember 1991 - einem Sonntag - über dem Hohen Nistler im nördlichen Heidelberger Stadtwald ab. 28 Menschen wurden getötet. Bei den Passagieren handelte es sich überwiegend um Schauspieler und Filmleute. Der Pilot - ergaben die Untersuchungen später - hatte sich im dichten Nebel offenbar verflogen. Um 14.15 Uhr organisiert die Stadt heute eine Gedenkveranstaltung an der Absturzstelle.

Die Maschine - der Typ war auch als "Rosinenbomber" bekannt - war von Frankfurt aus gestartet. Eigentlich - so die Recherchen - sollte die Route gar nicht nach Heidelberg führen. Der Pilot hatte stattdessen vor, entlang des Rheins in den Süden zu fliegen. In Mannheim, so die Recherchen, verwechselte der Pilot folgenschwer die Flüsse Rhein und Neckar und steuerte auf den Odenwald zu. Im Nebel mit Sichtweiten um hundert Meter und ohne moderne Instrumente an Bord ging die Orientierung verloren. Das Flugzeug zerschellte um 11.30 Uhr am Hohen Nistler - 1,6 Kilometer entfernt vom Stadtrand.

Der Flug hatte ein Dankeschön sein sollen: von Martin Kirchberger an sein Filmteam und die Laiendarsteller. Sie stammten aus der Rüsselheimer Kultuszene und aus Fürth im Odenwald. Die meisten Insassen gehörten zum Team des Rüsselsheimer Regisseurs Martin Kirchberger. Er drehte einen satirischen Kurzfilm. An Bord liefen die Kameras, als die Maschine zerbrach. Zwei Frauen und zwei Männer überlebten das Unglück zum Teil schwer verletzt. Das Filmmaterial überdauerte den Absturz und wurde in die Endfassung des Streifens "Bunkerlow" eingearbeitet - ein gruseliges Zeitdokument.

Die 1942 gebaute Maschine war nach dem Zweiten Weltkrieg für die Luftbrücke nach West-Berlin im Einsatz gewesen. Sie soll gerade in der Schweiz generalüberholt worden und im besten technischen Zustand gewesen sein. Sie war an jenem Vormittag zu einem "Nostalgie-Rundflug" gebucht worden. Es war der schwerste Luftfahrtunfall nach dem Zweiten Weltkrieg in Heidelberg.

Seit 2014 erinnert ein Gedenkstein an das Unglück am Hohen Nistler. Es ersetzte Holzkreuze, die im Laufe der Jahrzehnte morsch geworden waren.