Wie sieht es in den ehemaligen Zellen im Faulen Pelz aus? Am Sonntag, 11. September (Tag des offenen Denkmals) gibt es die Gelegenheit, die Räume anzusehen - beim ersten Tag der offenen Tür von 11 bis 14 Uhr (Oberer Fauler Pelz 1). In dem Gebäude in der Heidelberger Altstadt waren bis 2015 Häftlinge untergebracht. Wie das 1847 bis 1848 von Ludwig Lendorff erbaute Sandsteinensemble, das 1911 erweitert wurde, künftig genutzt wird, ist offen. Nun entdeckt das Theater den Faulen Pelz - und sucht stumme Mitspieler. Bernhard Mikeska und Alexandra Althoff haben das Stück "In deinem Pelz" geschrieben. Kandidaten, die mindestens 18 Jahre alt und fit sind, können zum Castingtermin am Freitag, 16. September, 18 Uhr, kommen (Anmeldung 06221/5 83 56 10). Geprobt wird von 19. Oktober bis 25. November. (miro)