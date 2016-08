„Gehört zu den wichtigsten Dingen, die ich erlebt habe“

Zwölf Tage auf See ohne Land in Sicht: Der Heidelberger Gynäkologe Wolfgang Heide verbrachte seinen jüngsten humanitären Einsatz auf der "Sea Watch 2" mit dem Ziel, möglichst viele Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten. In völlig überfüllten und nicht seetüchtigen Schlauchbooten sind diese über die zentrale Mittelmeerroute auf dem Weg von Libyen oder Ägypten nach Italien.

Die Route gilt mittlerweile als der gefährlichste Weg in die Freiheit. Mehr als 10 000 Menschen sind seit Anfang 2014 ertrunken, 2500 alleine in den ersten fünf Monaten dieses Jahres. Die Zahlen sind bekannt, die Bilder täglich in den Medien zu sehen. Heide hat das Ausmaß dieser humanitären Katastrophe nun mit eigenen Augen gesehen, die Situation der Menschen in den Booten beschreibt er als "unvorstellbaren Horror". Grund genug für ihn, so oft wie möglich öffentlich auf die Situation hinzuweisen. Und: Er hat er kein Interesse daran, die Bilder des Einsatzes aus dem Kopf zu bekommen - im Gegenteil: "Ich finde, jeder muss sie sehen."

Der Einsatz begann für Heide in Malta, von dort dauerte die Anreise in das Suchgebiet vor der libyschen Küste mehr als 24 Stunden. Durchschnittlich ein bis zwei Schlauchboote entdeckte das Team täglich. Dass die Menschen so die Strecke bis nach Europa zurücklegen können, ist eine Illusion", so Heide: "Mit 120 bis 150 Menschen sind die Boote völlig überladen." Aus Platzgründen stehen die Menschen eng aneinander gepfercht, Platz für Schwimmwesten gibt es nicht.

Unterwegs mit der „Sea Watch 2" Sea Watch ist eine private deutsche Initiative, die 2014 mit dem Ziel gegründet wurde, so viele Flüchtlinge wie möglich vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu bewahren. Begonnen wurde mit einem umgebauten Fischkutter, 2015 wurde der Verein Sea-Watch gegründet. Seit Anfang 2016 ist die gut ausgestattete Sea-Watch 2 im Einsatz. 2015 konnten so über 5000 Menschen gerettet und versorgt werden. Mehr Informationen unter: www.sea-watch.org Heide ist trotz seiner weltweiten humanitären Einsätze nach wie vor in der Region ehrenamtlich engagiert, setzt sich für Prostituierte im Mannheimer Verein Amalie und für Obdachlose ein.

Schwere Verätzungen

Eine Mischung aus Urin, Benzin und Seewasser auf dem Boden verursacht zum Teil schwere Verätzungen, manchmal ertrinken gestürzte Menschen auch in der Brühe. Hervorstehende Nägel und Schrauben sorgen für zusätzliche Verletzungen. Die Boote starten meist im Schutz der Dunkelheit und sind höchstens mit einem kleinen GPS-Gerät, manchmal auch nur mit einem Kompass ausgestattet. Bis die Sea-Watch-Crew sie in der Morgendämmerung sichtet, sind sie bereits bis zu 14 Stunden auf offener See unterwegs. Die Menschen sind zu diesem Zeitpunkt schon völlig erschöpft. Dass sie freiwillig an Bord gehen, ist für Heide unvorstellbar. Er und sein Team gehen davon aus, dass sie von Schleppern mit Waffengewalt dazu gezwungen werden. Mit Schnellbooten setzt ein Teil des Teams zu den Booten über und versucht, die Menschen mit Schwimmwesten zu sichern. Wer dringend medizinische Hilfe braucht, wird zum Mutterschiff gebracht. "Diese Menschen sind völlig erschöpft und dehydriert oder haben Verletzungen und Verätzungen davongetragen" so Heide. Und: "Sie haben Todesangst." Heide stand für die Versorgung dieser Menschen ein kleines, gut ausgestattetes Hospital zur Verfügung. Die stabilen Passagiere werden größeren Schiffen anderer Organisationen übergeben, die sie sicher nach Italien bringen. "Es ist grauenvoll, Menschen in Todesangst zu erleben. Noch grauenvoller ist, dass wir nicht helfen. Er ist erschüttert, dass diese humanitäre Katastrophe vor den Toren Europas nicht verhindert wird und plädiert für sichere Fluchtwege sowie einen Ausbau der zivilen Seenotrettung.

Dass die Menschen auch in Zukunft nach Europa flüchten werden, steht für ihn außer Frage: "Es werden mehr Menschen kommen. Sie flüchten vor Terror, Gewalt, Tod, klimatischen Veränderungen oder Hunger." Heide versteht, dass inzwischen viele Menschen in Deutschland Angst vor der Flüchtlingsflut haben. "Das kann aber nicht bedeuten, dass wir die Menschen ertrinken lassen." Für ihn ist klar: "Sollte man mich noch mal fragen, fahre ich auf jeden Fall wieder mit. Das war sicher eines der wichtigsten Dinge, die ich erlebt habe."