Geld für Schulen und Wohnen

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner und der für Finanzen zuständige Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß haben am Freitag den Doppelhaushalt der Stadt für 2017 und 2018 vorgestellt.

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner hat die grün-schwarze Landesregierung wegen ihrer Finanzpolitik kritisiert. "Die Städte müssen zwingend finanziell so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben annehmen und meistern können", sagte der parteilose Stadtchef bei der Vorstellung des Heidelberger Finanzetats für die beiden kommenden Jahre. "Ausgerechnet das reiche Baden-Württemberg" wolle das Geld des Bundes für seine Kommunen nicht vollständig an die Städte und Gemeinden weiterleiten.

"300 Millionen Euro hat die Landesregierung bisher schon jedes Jahr aus dem Topf der Städte abgezweigt", kritisierte der Oberbürgermeister. Jetzt wolle das Finanzministerium noch einmal 300 Millionen Euro mehr einbehalten. Würzner rechnete vor, was das für Heidelberg bedeutet: Wenn Heidelberg vom Land 15 Millionen Euro mehr bekäme, dann könne die Stadt ihre Bauinvestitionen um 50 Prozent steigern. "50 Prozent mehr für die Erneuerung von Schulen, Straßen und Sportanlagen. Das wäre gut angelegtes Geld", betonte Würzner.

Der Oberbürgermeister und der für Finanzen zuständige Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß stellten den Doppelhaushalt für 2017 und 2018 vor. Am 16. November wird es eine Bürgerversammlung zu dem Thema geben, und im Dezember soll der Plan dann verabschiedet werden.

Investitionen von 147,6 Millionen

Kern sind 147,6 Millionen (Doppelhaushalt 2015/2016: 176,9 Millionen Euro), die die Stadt beispielsweise in Schulen, Straßen und den öffentlichen Nahverkehr investieren will (wir berichteten). Insgesamt kalkuliert die Stadt mit laufenden Ausgaben von 600 Millionen Euro im kommenden und 617 Millionen Euro im übernächsten Jahr. Das entspricht im Vergleich zum jetzigen Finanzplan einer Steigerung von rund zehn Prozent. Als Gründe nannte Würzner Mehrkosten durch die Integration von Flüchtlingen, in der Sozialarbeit und in der Jugendhilfe. Die Einnahmen der Stadt werden den Angaben zufolge um rund neun Prozent auf 589 Millionen Euro im Jahr 2017 und 611 Millionen Euro im Jahr 2018 beziffert. Als Haupteinnahmequelle der Stadt bezeichnete Bürgermeister Heiß mit einem Anteil von fast 62 Prozent die Grund- und Gewerbesteuer. Gerade die Gewerbesteuer sei mit 100 Millionen Euro pro Jahr eine verlässliche Einnahme.

Ein Blick in die zentralen Vorhaben der Stadt: Rund 21 Millionen Euro sind für Sanierungen bei den 35 kommunalen Schulen vorgesehen. Auf dem Programm stehen beispielsweise Arbeiten für den Ganztagsbetrieb am Bunsengymnasium, Sanierungen am Hölderlingymnasium, an der Carl-Bosch-Schule und der Willy-Hellpach-Schule. Geld soll zudem in die Erweiterung der Marie-Baum-Schule fließen. Dem Entwurf zufolge sind rund 28 Millionen Euro für den Nahverkehr und die Erneuerung von Straßen vorgesehen.

"Heidelberg hat sich in den vergangenen Jahren gegen den Trend vieler Städte sehr gut entwickelt", unterstrich Oberbürgermeister Würzner. In den vergangenen zehn Jahren sei die Bevölkerung um 15 000 auf mehr als 155 000 Einwohner gestiegen - ein Grund, warum auf den ehemaligen Grundstücken der US-Armee Wohnungen geschaffen werden sollen. In Mark Twain Village (MTV) sollen bis zu 1300 Wohnungen gebaut werden. Die MTV Bauen und Wohnen GmbH investiere dort als Partner der Stadt 320 Millionen Euro, die ersten Mieter seien im Sommer eingezogen. "Das ist ein Wohnungsbauprogramm, das bundesweit seinesgleichen sucht."

Ganz ohne Schulden geht es aber nicht: Der Schuldenstand wird Ende 2018 etwa 228,7 Millionen Euro betragen, rund 60 Millionen Euro mehr als zum Ende dieses Jahres.