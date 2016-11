Große Ehre für unermüdlichen „Begeisterer“

"Sie sind ein Visionär - offen für Neues und immer am Puls der Zeit": Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Eckart Würzner den neuen Träger der Bürgermedaille der Stadt geehrt. Vor rund 100 geladenen Gästen aus Politik, Wissenschaft, Kirche und Kultur, darunter die Benz-Medaillenträger Ute Richter und Manfred Lautenschläger, nahm Jakob Köllhofer (69) die Auszeichnung gerührt entgegen. Mit seinem "Begeisterhaus", dem Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI), das er seit 1986 leitet, interessiert er pro Jahr rund 200 000 Besucher mit 200 Veranstaltungen sowie Sprechstunden, Sprachkursen und der englischsprachigen Bibliothek. Nicht zu vergessen die beiden Kindergärten.

Die Bürgermedaille ist nach der Ehrenbürgerschaft und der Benz-Medaille die dritthöchste Auszeichnung, die die Stadt vergeben kann. Seit 1969 ist sie 21 Mal überreicht worden - zuletzt vor vier Jahren an Kurt Brenner, den langjährigen Leiter des Heidelberg-Hauses in Montpellier. Die Laudatio hielt am Samstagnachmittag im Großen Ratssaal Dietrich Götze, Mitglied des Verwaltungsrats der Schurman-Gesellschaft, dem Trägerverein des DAI. Er attestierte Köllhofer eine "Brillanz der Gedanken", und dass dank der hochkarätigen Referenten, die der DAI-Chef rekrutierte, "die Welt zu uns kommt". "Ohne enormes Vertrauen wäre das nicht möglich gewesen", bedankte sich Köllhofer unter anderem bei der Stadt und seinen Mitarbeitern. "Wir überlegen jeden Tag, wie wir die 150 000 Heidelberger gewinnen können", ging er auf neue Formate wie Schreibwerkstatt und Makerspace ein - dort sind schon ein Serien-Drehbuch produktionsreif fertig geschrieben und die ersten patentfähigen Erfindungen ausgetüftelt worden.

In Schloss aufgewachsen

Jakob Köllhofer wuchs am Kaiserstuhl auf und verbrachte seine Kindheit im Schloss Kiechlinsbergen. Das hatte sein Großvater Karl Joseph Wolfskehl (1869-1948), Sohn einer Darmstädter Bankiersfamilie und Schriftsteller, 1919 gekauft. Der Senior, zu dessen Freunden unter anderem Stefan George gehörte, lebte nie dort, sondern zog nach Italien und emigrierte 1938 nach Neuseeland - "ans andere Ende der Welt", wie er betonte. Dass er als deutscher Jude, dessen Wurzeln bis in die Zeit Karls des Großen nachgewiesen waren, das Land verlassen musste, habe er nie verwunden, weiß Jakob Köllhofer aus Erzählungen. Er selbst war der jüngste von sieben Brüdern und wuchs mit zwei Schwestern auf, erzählte er am Abend im vollen DAI-Saal, wo der Wissenschaftsjournalist Jörg Tröger unter der Überschrift "Jakobs Weg" ein Bühneninterview mit dem frisch Geehrten führte.

Ein Abend ist schlicht viel zu kurz, um einem Köllhofer gerecht zu werden, und so vergingen zwei Stunden rasend schnell - ganz sicher könnte das DAI eine eigene Veranstaltungsreihe aus "Jakobs Weg" machen. Das letzte Wort hatte am Samstag der sichtlich bewegte Direktor: Viele Ideen und Projekte befänden sich noch in der Schublade. Wie lange er dem DAI noch erhalten bleibt, ließ Köllhofer daher offen. Aber: "Wenn ich hier mal rausgehe, dann möchte ich in Würde gehen." miro