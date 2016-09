Grüne Oase statt Parkplatz

Kleine Obstbäume, Liegestühle, eine Wetterstation oder ein Hühner-Traktor - es gibt viele Möglichkeiten, wie man den Straßenrand gestalten könnte, wenn er nicht nur zum Abstellen von Autos verwendet wird. Ein paar davon können sich Interessierte heute, 16. September, 14 bis 18 Uhr, in Neuenheim, der Weststadt und der Altstadt anschauen. Heidelberg macht nämlich zum ersten Mal bei der weltweiten Kampagne "Park(ing) Day" mit. "Wir haben in den drei Stadtteilen Stellplätze abgesperrt und gestalten dort kleine Parks, die zum Entspannen, Picknicken oder Spielen einladen", berichtet Torsten Kliesch, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins "Ökostadt Rhein-Neckar", der den Aktionstag mit organisiert.

Die Mini-Erholungsräume entstehen am Neuenheimer Marktplatz vor dem Bürgerbüro, beim Café P 11 am Römerkreisel (Bahnhofstraße) sowie in der Plöck gegenüber dem Eingang zur Universitätsbibliothek. "Wir bekommen 40 kleine Obstbäume von der Bioland Baumschule Wetzel, die wir auf die drei Standorte verteilen", sagt Kliesch. Auf Kunstrasenflächen entstehen dann mit Liegestühlen und anderen Sitzgelegenheiten kleine Wohlfühloasen.

Bildhauer bei der Arbeit

Mit im Organisationsboot sind neben Ökostadt und Stadtverwaltung auch der ADFC, die Transition Town Heidelberg und der Verkehrsclub Deutschland (VCD). "In Neuenheim ist am meisten los", verrät Kliesch. "Die Passanten können einem Steinbildhauer bei der Arbeit über die Schulter schauen, Tischkicker spielen oder aus Matsch und Pflanzensamen Bomben bauen, die an geeigneten Stellen geworfen werden."

Zudem wartet hier der Hühner-Traktor. "Die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich ganz simpel: Jeder, der einen kleinen Garten mit einer Rasenfläche hat, kann sich Hühner halten - aber nur, wenn man einen mobilen Käfig hat und das Federvieh zum Abgrasen immer ein Stückchen weiterschieben kann", erklärt Kliesch. Wie man sich einen solchen Traktor baut, erfahren Fußgänger direkt vor Ort.

Außerdem erleben Interessierte, was es mit dem Mikroklima auf sich hat und welchen Nutzen lokale Wetterstationen haben. In der Weststadt baut der ADFC sein "Fahrrad-Sorgen-Sofa" auf. Dort dürfen alle Platz nehmen, die beim Radfahren in der Neckarstadt gefährliche Stellen oder andere Probleme bemerkt haben. "Es wird alles notiert und an die Stadt weitergegeben", so Kliesch. Der Nachwuchs kann sich derweil in einer bunten Modellstadt vergnügen.

Bio-Himbeereis aus Solarmobil

Einen kostenlosen Fahrrad-Check bietet der Verein zur beruflichen Integration an, der den Radhof Bergheim betreibt. Zudem präsentiert der BUND ein Klimaquiz. Wer richtig liegt, wird mit einem Bio-Himbeereis aus einem Solarmobil belohnt. "Wir wollen mit der Aktion einfach zeigen, wie viel öffentliches Leben rund um die Straße möglich ist, wenn nicht jedes freie Plätzchen nur zum Abstellen von Autos verwendet wird", zeigt Kliesch, worum es geht. "Wir sind nicht gegen Autos, wir möchten darstellen, wie sehr sie inzwischen das Straßenleben prägen und wie viel Lebensqualität dadurch verlorengegangen ist."

Der Park(ing) Day ist 2005 von dem Unternehmen Rebar in San Francisco erfunden worden. Seitdem findet er weltweit in vielen Städten am dritten Freitag im September statt. Heidelberg ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.