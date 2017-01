Grünes Licht für Trasse

Heidelberg. Mit dem Abriss der Eisenbahnbrücke über der Eppelheimer Straße und dem Entfernen der alten Schienen beginnt am Montag, 30. Januar, der Umbau der Straßenbahntrasse im Pfaffengrund. Bis Sommer 2018 solle die Strecke fertig sein, teilt die Stadt mit. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH den Planfeststellungsbeschluss für die Maßnahme übermittelt - das ist das, was der Rote Punkt bei Bauvorhaben ist: die Baugenehmigung. Die Trasse in der Eppelheimer Straße wird zwischen den Haltestellen Henkel-Teroson-Straße und Kranichweg ausgebaut und Teil des "Mobilitätsnetzes". Der Verkehr stadteinwärts rollt auf der Eppelheimer Straße ab Montag wie bisher, stadtauswärts wird er umgeleitet.

Die Straßenbahn rollt künftig auf einem grünen Rasengleis und kann im Notfall auch von Rettungsfahrzeugen genutzt werden. Die beiden Haltestellen Kranichweg und Stotzwerden zu einer, dann barrierefreien Haltestelle zusammengelegt. Auch Autos rollen künftig auf einer neuen Fahrbahn. Den Radweg senken die Planer ab und führen ihn sicher über eine Kreuzung. Parallel dazu wird seit 2016 an der Bahnstadt-Straßenbahn gearbeitet. Die Arbeiten für die neue Brücke über die A 5 nach Eppelheim beginnen im zweiten Quartal 2017. miro