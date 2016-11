Mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen schlurft Egon B. (Name von der Redaktion geändert) langsam zu dem Platz der Staatsanwältin und übergibt ihr ein kleines Plastikkärtchen - seinen Führerschein. Fast genau ein Jahr nach einem tödlichen Autounfall in Leimen ist der Fall gestern strafrechtlich abgeschlossen worden. Das Landgericht Heidelberg hat einen 21-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Außerdem muss er 100 soziale Arbeitsstunden ableisten und eine Therapie absolvieren. Er hatte am 15. November 2015 in der Rohrbacher Straße die Kontrolle über einen geliehenen Sportwagen verloren und war gegen einen Mast geprallt. Der 28-jährige Beifahrer - Chef, Freund und Familienvater - starb am Unfallort.

Im Juli hatte das Amtsgericht Heidelberg den Unfallfahrer zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt; die Strafe sollte zwei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden. Sowohl der Verteidiger, als auch die Staatsanwaltschaft legten gegen diese Entscheidung Rechtsmittel ein. Dass nun nach dem Jugendstrafrecht geurteilt wurde, erklärte die Vorsitzende Richterin Daniela Kölsch unter anderem damit, dass der Angeklagte trotz behüteter familiärer Verhältnisse beruflich noch nicht Fuß gefasst habe. Statt einen Schulabschluss zu machen, jobbte er als Kurierfahrer.

Diese berufliche Tätigkeit nannte der junge Erwachsene auch bei der Frage nach seinen persönlichen Verhältnissen - und überraschte damit Richter und Staatsanwältin. "Sie meinen sicher, mit dem Fahrrad?", hakte Kölsch nach. Um dann sichtlich verblüfft zu hören, dass die Staatsanwaltschaft dem Unfallfahrer den zunächst eingezogenen Führerschein zurückgegeben hatte, weil zu schnelles Fahren allein noch nicht als Grund für Fahruntauglichkeit genüge. Offenbar sorgte selbst der tödliche Unfall ("Ich habe meinen Freund verloren") nicht dafür, dass der 21-Jährige seinen Fahrstil änderte: Hatte er vor dem November 2015 schon zwei Punkte in Flensburg kassiert für eine Geschwindigkeitsüberschreitung sowie Telefonieren am Steuer, so wurde er kaum fünf Monate nach dem Unfall erneut geblitzt: Mit 122 Stundenkilometern auf einer Strecke, auf der Tempo 100 gilt.

Gegen 2.23 Uhr waren die beiden Männer vor einem Jahr in dem weißen Sportwagen Richtung Heidelberg gebraust. Unter der Motorhaube 280 PS, das Grundmodell kostet 99 000 Euro. Der für den japanischen Markt mit Rechtssteuerung ausgestattete und tiefergelegte Pkw war von einem Bekannten geliehen.

B. saß am Steuer, weil er seinen mit 1,8 Promille alkoholisierten Freund nach Hause bringen wollte. Ein Gutachten ermittelte: Mit 80 statt 50 Stundenkilometern raste das Duo Richtung Heidelberg, als der nüchterne B. die Kontrolle über den Wagen verlor. Ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen wurde gerade noch verhindert. B. riss das Lenkrad herum; der Wagen driftet kurz vor der Einmündung Luisenstraße nach rechts und knallt gegen den Mast. Das Opfer hinterlässt eine Witwe und ein kleines Kind.

B. muss sich nun eine andere berufliche Perspektive entwickeln - Autofahren fällt flach. Frühestens nach Ablauf von zwölf Monaten darf er sich wieder um einen Führerschein bemühen. Die 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit, die der 21-Jährige in den nächsten sechs Monaten ableisten muss, könnten ihm laut Richterin Kölsch dabei helfen. Mit einem nachgeholten Berufsabschluss könnte er dann einen richtigen "Neustart" hinlegen, hofft die Vorsitzende.