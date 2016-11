„Haben faszinierendes Konzept“

1962 in Duisburg geboren und in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, hatte Klaus Wünnemann schon immer großes Interesse an Tieren.

Nach dem Studium der Tiermedizin bekam er durch seine Doktorarbeit ersten Kontakt zum Zoo: Er studierte das Verhalten von Raubtieren wie Malaienbär und Riesenotter und kam so zum renommierten Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Zwei Jahre leitete er die Säugetierabteilung des Magdeburger Zoos.

Seit April 1998 leitet Wünnemann den 1934 gegründeten Heidelberger Zoo und begleitete viele Veränderungen, besonders bei der Elefantenhaltung.